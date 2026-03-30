Bio je nestašni Reese iz kultne serije: Nakon uspjeha donio je neočekivanu odluku

Justin Berfield, nekadašnja zvijezda serije "Malcolm u sredini", nakon godina povučenog života i rada iza kulisa vraća se glumi u rebootu kultne serije koja ga je proslavila.

Nakon gotovo dva desetljeća od završetka emitiranja, kultna serija "Malcolm u sredini" vraća se na male ekrane, a vijest o rebootu izazvala je val nostalgije među obožavateljima diljem svijeta. Posebno uzbuđenje izazvao je povratak originalne glumačke postave, uključujući i Justina Berfielda, koji je utjelovio nezaboravnog Reesea.

Danas 40-godišnji Berfield bio je jedno od najprepoznatljivijih lica televizije ranih 2000-ih kao nestašni, impulzivni drugi najstariji brat kaotične obitelji. Međutim, za razliku od mnogih dječjih zvijezda, njegov životni put krenuo je u potpuno drugačijem smjeru – daleko od reflektora.

Rođen je 25. veljače 1986. u Los Angelesu, što mu je omogućilo rani doticaj s industrijom zabave. Glumom se počeo baviti već kao dijete, pojavljujući se u reklamama i manjim televizijskim projektima.

Prvu veću prepoznatljivost stekao je u sitcomu "Unhappily Ever After", gdje je glumio Rossa Malloya. Upravo ta uloga otvorila mu je vrata za veće projekte i pokazala njegov talent za komediju, koji će kasnije doći do punog izražaja.

Pravi proboj dogodio se 2000. godine kada je dobio ulogu Reesea u "Malcolmu u sredini". Serija je brzo postala globalni hit, a Berfieldov lik bio je jedan od najzabavnijih i najprepoznatljivijih.

Reese je bio tipičan problematični tinejdžer – impulzivan, često agresivan, ali i nevjerojatno duhovit. Upravo ta kombinacija učinila ga je omiljenim među gledateljima, a tijekom šest sezona, Berfield je odrastao pred kamerama, zajedno s ostatkom glumačke ekipe.

Iako je Malcolm u sredini bio njegov glavni projekt, Berfield se povremeno pojavljivao i u drugim produkcijama. Sudjelovao je u sinkronizaciji animiranih projekata, gostovao u raznim emisijama i radio na manjim filmskim ulogama. No, za razliku od nekih kolega koji su paralelno gradili filmske karijere, Berfield se primarno fokusirao na televiziju i stabilnost koju mu je serija pružala.

Nakon završetka snimanja serije 2006. godine, Berfield je donio iznenađujuću odluku – povukao se iz glume. Kako je i sam kasnije priznao, nikada nije imao ambiciju postati velika holivudska zvijezda. Nije želio karijeru poput Leonarda DiCaprija, već je tražio drugačiji put u industriji.

Umjesto pred kamerama, odlučio je raditi iza kulisa – kao producent i kreativni suradnik.

"Jednostavno nikad nisam dosegnuo tu razinu da sam bio toliko tražen, pretpostavljam", poručio je Berfield, dodavši da upravo zbog toga što nije imao projekte nije davao intervjue: "Uvijek sam govorio ne jer nisam radio ništa. Ja sam samo otac koji ostaje kod kuće pa zašto bih išao u podcast? Samo sam doma s djetetom."

Berfield je postao uspješan producent i radio na raznim televizijskim projektima. Njegov rad iza kamere uključivao je razvoj i produkciju sadržaja, čime je pokazao da razumije industriju i iz druge perspektive. Ovaj zaokret omogućio mu je stabilniju karijeru, ali i veću kontrolu nad projektima na kojima radi.

Za razliku od mnogih bivših dječjih zvijezda, Berfield je uspio izbjeći skandale i medijske kontroverze. Opisuje se kao povučena osoba, a posljednjih godina posvetio se obitelji. Sa suprugom Lizom Almeidom ima dvoje djece, a neko vrijeme proveo je i kao otac koji ostaje kod kuće.

U intervjuima je iskreno priznao da nije imao potrebu za medijskom pažnjom, pogotovo u razdobljima kada nije radio na projektima.

Nakon gotovo dva desetljeća izbivanja iz glume, Berfield se vraća – i to u rebootu serije "Malcolm u sredini".

Nova mini-serija ponovno okuplja originalnu postavu i donosi priču o obitelji godinama nakon originalnog završetka. Njegov povratak izazvao je veliko uzbuđenje među fanovima, koji su odrasli uz seriju.

Priča Justina Berfielda pokazuje da uspjeh u Hollywoodu ne mora uvijek značiti stalnu prisutnost pred kamerama. Umjesto jurnjave za slavom, odabrao je stabilnost, privatnost i rad iza kulisa.

Nova serija okupit će gotovo sve glumce iz originala, osim Erika Pera Sullivana koji je glumio Deweyja.

