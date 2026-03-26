Težak zadatak, odličan rezultat: Iza maske legendarnog Talijana skrila se vrckava Dalmatinka!

Talijanski štih i prepoznatljiva emocija zavladali su pozornicom showa Tvoje lice zvuči poznato, a kandidatkinja je pokazala koliko dobro može prenijeti duh velikih glazbenih imena.

Još jedna glazbena legenda našla se na pozornici showa Tvoje lice zvuči poznato ove nedjelje, a kandidatkinja je dobila zadatak donijeti prepoznatljiv stil i emociju talijanskog kantautora.

Nora Ćurković utjelovila je Tota Cutugna i izvela njegov poznati hit, donijevši na pozornicu mediteranski ugođaj i prepoznatljivu emociju njegovih pjesama.

Galerija 9 9 9 9 9

Njezin nastup bio je smiren i kontroliran, s naglaskom na interpretaciju i osjećaj, što je bilo ključno za ovakvu transformaciju. Upravo taj pristup posebno je došao do izražaja tijekom izvedbe.

Mario Roth istaknuo je koliko je važno razumjeti originalnog izvođača.

''Ono što je bitno kod njega, on je bio kantautor, tako da mu je glas uvijek bio u službi autora. To znači da, kada pišeš sam sebi pjesme, emocija mora biti iskrena. On je bio suzdržan, ali si mu vjerovao svaku riječ. Mislim da ti je ova transformacija sjela savršeno'', rekao je.

Nora Ćurković kao Toto Cotugno - 1 Foto: Nova TV

Goran Navojec pohvalio je trud i izvedbu.

''Nije lako sve to skupa dočarati, ali čestitam. Mislim da si iz Tota uspjela izvući sve što se dalo izvući'', komentirao je.

Martina Stjepanović Meter posebno je istaknula napredak.

Nora Ćurković kao Toto Cutugno Foto: Nova TV

''Mislim da si možda dosad napravila najveći iskorak. Tako si lijepo vukla i tu ‘rašpicu’ i taj mediteranski šarm bez ikakvog pucanja, tako da sam ti baš vjerovala'', rekla je.

Nora je ovom transformacijom pokazala sigurnost i napredak, a žiri joj je jasno dao do znanja da je napravila veliki korak naprijed u natjecanju.

