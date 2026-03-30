Skrivao bolest? Princ Philip godinama živio s s dijagnozom o kojoj se šutjelo

Nova kraljevska biografija otkrila je kako je princ Philip, koji je preminuo u travnju 2021., gotovo osam godina bolovao od raka.
Princ Philip gotovo je osam godina vodio tihu borbu s rakom gušterače, jednom od najtežih i najagresivnijih bolesti današnjice, otkriva nova biografija kraljevskog stručnjaka Huga Vickersa.
Kako prenosi Daily Mail, suprugu kraljice Elizabete je neoperabilni rak dijagnosticiran u lipnju 2013., tijekom 11-dnevnog boravka u bolnici. Bolest je otkrivena nakon što su liječnici primijetili sumnjivu sjenu na gušterači te ga podvrgnuli invazivnoj istražnoj operaciji. Dijagnoza je bila teška – rak koji se nije mogao operirati.
Unatoč ozbiljnosti bolesti, princ Philip nastavio je živjeti relativno aktivno još godinama, daleko dulje nego što je uobičajeno za pacijente s ovom dijagnozom. Tek 2017. godine, četiri godine nakon dijagnoze, odlučio se povući iz javnih i kraljevskih dužnosti, čime je zaključio desetljeća službe britanskoj kruni.
Preminuo je u travnju 2021. u dvorcu Windsor, samo dva mjeseca prije svog 100. rođendana. Iako je službeni uzrok smrti bio naveden kao starost, sada je poznato da je godinama prije toga živio s teškom dijagnozom raka.
Posljednje noći svog života, princ Philip izmaknuo je medicinskim sestrama i polako se kretao hodnikom dvorca uz pomoć hodalice prije nego što si je natočio pivo i popio ga u Oak Roomu, dnevnoj sobi, otkriva Vickers, dodavši kako je sljedećeg jutra ustao, okupao se, rekao da se ne osjeća dobro i tiho preminuo.
Kraljica, koja je preminula u rujnu 2022. godine, navodno je bila uznemirena jer se nije stigla oprostiti od supruga s kojim je samo nekoliko mjeseci ranije proslavila 73. godišnjicu braka.
Ovo nije bila prva borba sa zdravljem. Još 2011. godine hospitaliziran je zbog začepljene koronarne arterije, što je zahtijevalo hitnu medicinsku intervenciju. Ovaj kardiovaskularni problem bio je jedan u nizu izazova s kojima se suočavao u poznijim godinama života.
Unatoč hospitalizaciji i oporavcima, Philip je zadržao prepoznatljiv duh i odlučnost. Prema biografiji, čak su 2019. kružile ozbiljne glasine o pogoršanju njegova zdravlja, do te mjere da su se razmatrali i planovi za odgodu općih izbora u slučaju njegove smrti. Ipak, pokazao je iznimnu izdržljivost, a neki su tada isticali kako je svjesno nastojao ostati stabilan kako ne bi izazvao dodatnu nestabilnost u zemlji.
U trenutku smrti bio je posljednje preživjelo dijete princeze Alice od Battenberga i princa Andrije od Grčke i Danske, a preminuo je 84 godine poslije svoje sestre Cecilie. Više o njoj saznajte OVDJE.
