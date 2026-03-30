Ella Dvornik iskreno o vjeri i ocu: ''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir''

Ella Dvornik gostovala je u video formatu ''5 Minutes Left'', gdje je kroz simulaciju posljednjih pet minuta života otvorila niz osobnih tema.

Video format ''5 Minutes Left'' autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovaj put u fokusu je Ella Dvornik koja je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o vjeri, smrti i vlastitim uvjerenjima.

Na samom početku priznala je da ne misli da je smrt kraj, ali otkrila i što misli o vjeri.

Galerija 23 23 23 23 23

''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir'', rekla je i dodala kako za nju Bog nije osoba, već osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo koje opisuje kao ''okov''.

Naša infelucnerica otkrila je i da vjeruje kako je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo te da smrt vidi kao prijelaz, a ne kraj. Iako kaže da ne vjeruje u Boga, priznala je da je lakše biti vjernik nego nevjernik.

''Vjera neke ljude drži pod kontrolom'', iskreno je rekla.

Ella Dvornik - 5 Foto: Instagram

Dotaknula se i osobnog života. O smrti oca pričala je bez patetike i priznala da iz tog razdoblja ima ''blackoute'', ali danas na smrt gleda kao na nešto neizbježno.

''Smatram da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrijednovati.''

Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Priznala je i da se ne moli, ali da se oca često sjeti, dok vjeru vidi kao osobni način suočavanja sa smrtnosti. Bez zadrške je priznala i vlastite pogreške:

''Griješila sam puno'', rekla je pa dodala da se pokajala za sve svoje grijehe. Za nju pojam grijeha znači svjesno povrijediti drugu osobu.

Ella Dvornik - 3 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za vlastitu slavu, Ella se našalila:

"Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drugačija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.''

Ella Dvornik Foto: Instagram

Kada govori o svojoj djeci, misli da im je bila vrlo dobar uzor i jasno daje do znanja kakvu im poruku želi ostaviti:

''Radite što god želite, dok god ne činite loše drugim ljudima.''

