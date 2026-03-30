Ella Dvornik iskreno o vjeri i ocu: ''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir''

Ella Dvornik gostovala je u video formatu ''5 Minutes Left'', gdje je kroz simulaciju posljednjih pet minuta života otvorila niz osobnih tema.
Video format ''5 Minutes Left'' autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovaj put u fokusu je Ella Dvornik koja je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o vjeri, smrti i vlastitim uvjerenjima.
Na samom početku priznala je da ne misli da je smrt kraj, ali otkrila i što misli o vjeri.
''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir'', rekla je i dodala kako za nju Bog nije osoba, već osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo koje opisuje kao ''okov''.
Naša infelucnerica otkrila je i da vjeruje kako je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo te da smrt vidi kao prijelaz, a ne kraj. Iako kaže da ne vjeruje u Boga, priznala je da je lakše biti vjernik nego nevjernik.
''Vjera neke ljude drži pod kontrolom'', iskreno je rekla.
Dotaknula se i osobnog života. O smrti oca pričala je bez patetike i priznala da iz tog razdoblja ima ''blackoute'', ali danas na smrt gleda kao na nešto neizbježno.
''Smatram da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrijednovati.''
Priznala je i da se ne moli, ali da se oca često sjeti, dok vjeru vidi kao osobni način suočavanja sa smrtnosti. Bez zadrške je priznala i vlastite pogreške:
''Griješila sam puno'', rekla je pa dodala da se pokajala za sve svoje grijehe. Za nju pojam grijeha znači svjesno povrijediti drugu osobu.
Na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za vlastitu slavu, Ella se našalila:
"Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drugačija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.''
Kada govori o svojoj djeci, misli da im je bila vrlo dobar uzor i jasno daje do znanja kakvu im poruku želi ostaviti:
Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos podijelila staru fotku s Lanom Radeljak: ''Ne znam je li ova objava prikladna...''
''Radite što god želite, dok god ne činite loše drugim ljudima.''
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Prisjetite se kako je izgledalo vjenčanje nogometaša Tina Jedvaja i lijepe supruge Dine
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ne staje ni s 82! Pogledajte trening majke Emila Tedeschija, pokazala je čeličnu disciplinu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkrivena zarada mladih glumaca koji će se pojaviti u novoj seriji o Harryju Potteru