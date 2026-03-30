Otkrivena zarada mladih glumaca koji će se pojaviti u novoj seriji o Harryju Potteru

Mladi glumci nove serije o Harryju Potteru navodno će za prvu sezonu zaraditi po 500.000 funti, a projekt koji stiže na Božić 2026. već izaziva veliko uzbuđenje među fanovima.

Projekt koji je najavljen 2023. donosi mladog škotskog glumca Dominica McLaughlina (12) u ulozi Harryja, uz Arabellu Stanton (11) kao Hermionu i Alastaira Stouta (12) kao Rona.

Prema pisanju medija, svatko od njih trebao bi zaraditi oko 500.000 funti za prvu sezonu, što iznosi oko 60.000 funti po epizodi.

"Ovo je ogromna zarada za troje djece koja još nisu ni tinejdžeri, i to je tek početak. Za prvu sezonu dobit će 500.000 funti. Ako ovako nastave, na putu su da postanu milijunaši prije nego što navrše 18 godina", rekao je izvor za The Sun.

Serija je odabrala glavne glumce među više od 32.000 djece koja su se prijavila na audicije, a planirano je ukupno sedam sezona. Premijera se očekuje na Božić 2026., ranije nego što se prvotno nagađalo.

Objavljen je i prvi teaser koji prikazuje početak Harryjeve priče, od života kod Dursleyjevih do dolaska u Hogwarts, uz nagovještaj novih scena koje dosad nisu viđene, poput njegovog života u običnoj školi.

U traileru se može čuti teta Petunia koja govori da u Harryju nema ništa posebno, no sve se mijenja na njegov 11. rođendan kada dobiva pismo iz Hogwartsa i ulazi u svijet magije, prijateljstva i opasnosti.

Fanovi su reagirali s velikim uzbuđenjem, poručujući kako jedva čekaju seriju, dok su neki već istaknuli da izgleda bolje nego što su očekivali.

