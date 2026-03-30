Stigla najljepša vijest iz obitelji našeg nogometaša, čestitke zatrpale objavu

Dina Dragija objavila je da s Tinom Jedvajem očekuje sina Nika, podijelivši emotivne prizore koji su oduševili pratitelje.

Dina Dragija na Instagramu je podijelila radosnu vijest o proširenju obitelji sa suprugom Tinom Jedvajem, našim proslavljenim nogometašem.

"Naš najveći blagoslov, beba Nik. Nadam se da ćemo ostaviti bolji svijet novim generacijama", napisala je uz fotografije i videa koji prikazuju njihove emotivne trenutke.

Na objavama se, između ostalog, vidi njezi"n trudnički trbuh, torta s motivom medvjedića i kockicama na kojima piše ime Nik, malene Vans tenisice te odjevni set od organskog pamuka pripremljen za prve dane njihova sina.

Tin i Dina upoznali su se još kao tinejdžeri, a svoju su vezu od početka držali podalje od javnosti, iako su oboje navikli na pažnju, on kao nogometaš, a ona kao uspješna i obrazovana žena koja se okušala i u manekenstvu. Svoju su ljubav okrunili brakom u lipnju 2022. u baroknoj župnoj crkvi sv. Nikole u Varaždinu.

Tin Jedvaj cura (Foto: Instagram)

Vjenčanje Dine Dragije i Tina Jedvaja - 9

Od tada rijetko dijele privatne trenutke, tek povremeno objave fotografije s putovanja, svečanosti ili opuštenih dana, pazeći da zadrže dozu intime. Upravo zato je vijest o trudnoći izazvala velik interes među njihovim pratiteljima. Ubrzo su uslijedile brojne čestitke i lijepe želje, a mnogi su izrazili uzbuđenje zbog dolaska "malog Jedvaja".

OVDJE se podsjetite kako je izgledalo njihovo vjenčanje.

