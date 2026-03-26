Ovaj čupavi muškarac zapravo je talentirana Hrvatica!

Prepoznatljivi ritmovi i estetika 80-ih zavladali su studijom showa Tvoje lice zvuči poznato, a jedan nastup odmah je probudio nostalgiju i podsjetio na legendarne glazbene trenutke.

Pozornica showa Tvoje lice zvuči poznato pretvorila se u pravi vremeplov, a publika je dobila nastup koji je vratio duh jedne nezaboravne ere.

U sedmom nastupu večeri Dora Trogrlić utjelovila je Michaela Sembella i izvela kultni hit iz filma Flashdance, donijevši na scenu prepoznatljivu energiju 80-ih.

Kostim, pokreti i atmosfera podsjetili su na vrijeme kada su ples, fitness i glazba bili nerazdvojni, a Dora se potrudila ispratiti svaki detalj ove zahtjevne transformacije.

Mario Roth pohvalio je trud i dočaranu atmosferu.

''Pazilo se na svaki detalj. Ovo je bio totalni flashback u 80-e. Ovo je pjesma koja je definirala zvuk i energiju tih godina, svi se sjećamo filma Flashdance. Možda mi je samo malo više falilo te energije, ali ovo je bilo dobro'', komentirao je.

Goran Navojec istaknuo je osobni dojam.

''Hvala ti što si nam donijela to vrijeme, vrijeme moje rane mladosti'', rekao je.

Martina Stjepanović Meter kratko je primijetila:

''Ovo je bio jako zahtjevan zadatak''.

Enis Bešlagić osvrnuo se na ukupni dojam nastupa.

''Ti si ovu emisiju zaokružila tako da nas podsjetiš na ta vremena koja su bila. Meni je malo nedostajalo energije u glasu, ali hvala ti na ovoj divnoj priči koju si nam donijela'', zaključio je.

Na kraju večeri pobjedu je odnio Lovro Juraga, koji je svojim nastupom osvojio i žiri i publiku.

