Hoće li kralj Charles povući ovaj potez? Princ Harry nada se pozivu koji bi opet okupio obitelj

Prema izvješćima, princ Harry nada se da će on, njegova supruga Meghan i njihovo dvoje djece ovog ljeta dobiti poziv kralja Charlesa III. za zajedničko vrijeme u Sandringhamu.

Vojvoda od Sussexa svog je oca vidio samo dvaput u posljednje dvije godine, dok su princ Archie (6) i princeza Lilibet (4) djeda posljednji put vidjeli prije više od četiri godine. Meghan je posljednji put bila u Ujedinjenom Kraljevstvu na sprovodu kraljice Elizabete u rujnu 2022.

Harry trenutačno čeka odluku o svojoj sigurnosti u Velikoj Britaniji te je ranije izjavio da se ne osjeća sigurno dovoditi obitelj bez policijske zaštite, koju su izgubili nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti 2020. i preseljenja u SAD.

Navodno bi rado prihvatio kraljev poziv u Sandringham, njegovo imanje u Norfolku, jer vjeruje da bi mu to omogućilo da povede i svoju obitelj.

"Ako bi ga kralj pozvao, automatski bi dobio sigurnosni paket. Volio bi poziv u Sandringham. Bi li otišao? Ovisi tko bi bio tamo. Kad bi kralj rekao: 'Dođi i provedi vrijeme s obitelji', to bi mu puno značilo", rekao je Harryjev prijatelj za The Sunday Times.

Harry je posljednji put vidio oca 10. rujna prošle godine, kada su se kratko susreli u Clarence Houseu, prvi put nakon 19 mjeseci. Izvor blizak vojvodi tada je rekao: "Uvijek voli vidjeti oca i želio bi ga viđati što češće."

Vjeruje se da su od tada nekoliko puta razgovarali, iako Harry tijekom boravka u Londonu zbog sudskog procesa nije vidio obitelj, a odnos s princem Williamom i dalje je narušen.

Prije tog susreta, posljednji put su se vidjeli u veljači, kada je Harry hitno doputovao nakon što je doznao za očevu dijagnozu raka, no proveli su zajedno tek nešto više od pola sata prije nego što se kralj povukao na oporavak u Sandringham, gdje i dalje prima terapiju.

Harry je ranije govorio o želji za pomirenjem s obitelji.

"Naravno, neki članovi moje obitelji nikada mi neće oprostiti što sam napisao knjigu. Naravno, nikada mi neće oprostiti mnoge stvari. Volio bih pomirenje s obitelji."

Njegova autobiografija "Spare", objavljena u siječnju 2023., sadržavala je brojne optužbe na račun kraljevske obitelji, uključujući tvrdnje da ga je princ William fizički napao, kao i detalje o smrti majke Diane, njegovu privatnom životu, korištenju droga i vojnoj službi.

