Novi skandal trese dvor: Fergie je imala bizarnu ideju o kloniranju radi novca?

Sarah Ferguson godinama je koristila kraljevske veze za zaradu kroz niz kontroverznih i unosnih poslova, od bizarnih ideja poput kloniranja korgija do sumnjivih poslovnih i medijskih angažmana.

Vijest koju je prošlog tjedna ekskluzivno objavio Daily Mail, da je Sarah Ferguson svojedobno razmatrala neobične ideje o kloniranju voljenih korgija pokojne kraljice kako bi popravila svoje financije, mnoge je obožavatelje kraljevske obitelji vjerojatno šokirala, ali ne i iznenadila.

Galerija 26 26 26 26 26

Otkriveno je da je Fergie (66) u svibnju 2023., osam mjeseci nakon kraljičine smrti, sudjelovala u razgovorima s producentima reality emisija o genetskom umnažanju pasa Muicka i Sandyja. To je samo posljednji u nizu kontroverznih primjera kako je bivša vojvotkinja koristila svoje kraljevske veze za zaradu.

Sarah Ferguson - 7 Foto: Profimedia

Navodno ju je privukla činjenica da je kloniranje kućnih ljubimaca, iako vrlo sporno, iznimno unosan posao, u SAD-u, gdje je legalno, identične kopije pasa mogu doseći cijenu i do 75.000 funti.

Iako taj plan na kraju nije realiziran, sama činjenica da se o njemu ozbiljno razgovaralo pokazuje koliko je daleko Fergie bila spremna ići kako bi unovčila svoj status, osobito jer je i sama priznala da je često bila na rubu bankrota.

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

U knjizi "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", autora Andrewa Lownieja, opisani su i brojni drugi, manje poznati, ali jednako upitni poslovi povezani s bivšom vojvotkinjom, još od prije 30 godina.

Među njima se ističe dogovor s domovima za starije u kojem je dobivala jednu funtu po krevetu, kao i snimanje za časopis Hello! vrijedno 250.000 funti s fotografijama male princeze Beatrice.

Sarah Ferguson Foto: Screenshot/Youtube

Fergie je tijekom godina zarađivala kroz razne projekte ,od intervjua sa slavnim osobama za Paris Match, do unosnih ugovora za javne nastupe i predavanja. Primjerice, 2007. je dobila 550.000 dolara za samo pet govora koje je napisao bivši Clintonov govornik.

Autor knjige također navodi njezino poznanstvo s poduzetnikom Cliveom Garradom, koji je financirao njezine projekte, uključujući kupnju konja s olimpijskim ambicijama, iako je kasnije bankrotirao i završio u zatvoru zbog porezne prijevare.

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 6 Foto: Profimedia

Još 1989. Fergie i princ Andrew dobili su 50.000 funti za reportažu u Hello!-u, iako se tvrdilo da je novac doniran u dobrotvorne svrhe, a kasnije se pokazalo da je završio kod njezine majke.

Kasnije je i potpisivala unosne ugovore za knjige, TV projekte i medijske angažmane, a spominje se i da je znala koristiti osobne odnose u poslovne svrhe, uključujući i plaćene javne nastupe s tadašnjim partnerom.

Sarah Ferguson (Foto: AFP) Foto: afp

U jednom razdoblju dobivala je i do 25.000 funti po pojavljivanju na događanjima, dok su joj razni medijski i promotivni poslovi donosili stotine tisuća funti.

Unatoč velikim zaradama, financijski problemi nisu nestali. Nakon smrti kraljice i smanjenja prihoda princa Andrewa, njezina se situacija ponovno pogoršala, a dodatni udarac bio je i njegov pad ugleda.

Ipak, i nakon razvoda nastavili su živjeti zajedno, što joj je omogućilo zadržavanje luksuznog načina života, a Fergie je i dalje javno branila bivšeg supruga.

Sarah Ferguson (Foto: AFP) Foto: afp

Neki od njezinih najkontroverznijih poteza uključuju i aferu iz 2010., kada je nudila pristup princu Andrewu za 500.000 funti, kao i razne sponzorske ugovore koji su se oslanjali na njezin kraljevski status.

Otkriveno je i da je primila 15.000 funti od Jeffreyja Epsteina kako bi podmirila dugove.

Čak su i njezini humanitarni i komercijalni projekti često bili povezani s imenom Windsor, uključujući izdavačke ugovore i suradnje poput one s Weight Watchersom, dok je prodaja lutke "Little Red" nakon 11. rujna dovela do milijunskog izdavačkog ugovora.

