Prisjetite se kako je izgledalo vjenčanje nogometaša Tina Jedvaja i lijepe supruge Dine

Raskošno vjenčanje iz 2022. okupilo je brojna poznata lica, mladenka je zablistala u dvije haljine, a atmosferu su do usijanja doveli Lexington i gost iznenađenja Saša Matić.

Supruga našeg proslavljenog nogometaša Tina Jedvaja, Dina, na društvenim je mrežama otkrila sretnu vijest – par očekuje prinovu.

Detalje saznajte OVDJE.

Galerija 17 17 17 17 17

Inače, ovaj par vjenčao se u Crkvi svetog Nikole u Varaždinu 2022. godine. Dinu je tada do crkve pratio njezin otac, a tijekom obreda pjevala im je Jelena Žnidarić Zsa Zsa.

Lijepa mladenka za svoj poseban dan imala je čak dvije vjenčanice. Prva je bila raskošna haljina bogata detaljima, dok je druga bila jednostavnija, bez suvišnih ukrasa, elegantno krojena uz vrat i bez rukava.

Slavlje se nakon obreda održalo u dvorcu Leiter, a među gostima su bila i brojna poznata imena. Stigao je Mario Mamić s tadašnjom suprugom Tijom, bila je tu Izabel Kovačić, pjevač Stefan Cvijović Cvija, dizajnerica Kristina Burja, frizer Zvonimir Franić, koji je bio zaslužan za Dininu frizuru, Helena i Dominik Livaković, kćeri Zdravka Mamića i brojni drugi.

Par je za prvi ples odabrao pjesmu ''Perfect'' Eda Sheerana, a goste je zabavljala grupa Lexington, dok je gost iznenađenja bio Saša Matić.

Mladenci su imali i posebnu tortu ukrašenu ružama, i to čak na sedam katova. Prije rezanja torte mladenci su zajedno s gostima gledali spektakularni vatromet.

Inače, Dina i Tin bili su u vezi dugi niz godina prije braka, a svoj su odnos uvijek nastojali držati podalje od očiju javnosti. Dina se nekoliko godina bavila modelingom, a nakon završetka prvostupničkog studija diplomacije i međunarodnih odnosa školovanje je nastavila u Londonu, gdje je diplomirala antropologiju politike, kriminala i nasilja. U njezinu životopisu ističe se i uloga potpredsjednice organizacije Youth Leaders Network, usmjerene na pripremu mladih za političke izazove suvremenog doba, a okušala se i kao NFT umjetnica.

