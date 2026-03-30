Odrasli smo uz njih: Ove zvijezde Harryja Pottera više nisu među nama

Mnogi glumci iz serijala "Harry Potter" preminuli su tijekom godina, ali su svojim nezaboravnim ulogama ostavili trajno nasljeđe koje i dalje živi među obožavateljima diljem svijeta.

Filmski serijal "Harry Potter" obilježio je djetinjstva i mladost milijuna gledatelja diljem svijeta, a čarobni svijet Hogwartsa oživio je zahvaljujući impresivnoj glumačkoj postavi.

No, kako godine prolaze od premijere prvog filma 2001., sve je duži popis onih koji više nisu među nama. Mnogi od njih bili su legende britanske i svjetske glume, a njihove uloge i danas žive kroz filmove koje generacije iznova gledaju.

Čak 25 glumaca iz ove franšize preminulo je tijekom godina, ostavljajući iza sebe bogatu karijeru i nezaboravne likove.

Među najpoznatijim imenima svakako su glumci koji su utjelovili ključne likove serijala. Alan Rickman, koji je igrao kompleksnog profesora Severusa Snapea, preminuo je 2016. godine od raka gušterače u 70. godini. Njegova interpretacija jednog od najdubljih likova u serijalu smatra se jednom od najboljih uloga cijele franšize.

Robbie Coltrane, omiljeni Hagrid, preminuo je 2022. u 73. godini, a njegova toplina i humor ostavili su snažan dojam na publiku svih generacija. Posebno emotivan bio je i oproštaj od Maggie Smith, legendarne profesorice McGonagall, koja je preminula 2024. u 90. godini.

Ulogu ravnatelja Hogwartsa obilježila su dva glumca – Richard Harris i Michael Gambon – koji su obojica preminuli. Harris je umro 2002., nedugo nakon što su završila snimanja drugog dijela "Harry Potter i odaja tajni", dok je Gambon preminuo 2023. godine. Među važnim, ali i šokantnim gubicima je i Helen McCrory, koja je utjelovila Narcissu Malfoy, a preminula je 2021. nakon borbe s rakom.

John Hurt, poznat kao proizvođač čarobnih štapića Ollivander, preminuo je 2017., dok je Richard Griffiths, koji je igrao Vernona Dursleyja, umro 2013. godine, svega dvije godine nakon što je izašao posljednji film.

Iako možda nisu uvijek bili u prvom planu, mnogi sporedni likovi ostavili su snažan trag.

Među njima su: Leslie Phillips, glas Razredbenog klobuka, koji je preminuo 2022., Verne Troyer, koji je utjelovio goblina Griphooka, Roger Lloyd-Pack, koji je u četvrtom nastavku tumačio ulogu Bartemiusa Croucha, Robert Hardy (Cornelius Fudge) i mnogi drugi glumci koji su gradili bogat svijet čarobnjaka.

Popis uključuje i niz karakternih glumaca poput Elizabeth Spriggs, Roberta Knoxa, Davea Legena (Fenrir Greyback), Timothyja Batesona, Davea Legena i Paula Rittera, čije su uloge, iako manje, pridonijele autentičnosti cijelog univerzuma.

Iako su mnogi od njih preminuli, njihov rad i dalje živi kroz filmove koji ne gube popularnost. Svaki novi gledatelj ponovno otkriva njihove izvedbe, a fanovi širom svijeta i dalje odaju počast uz poznati simbol – podignute štapiće u tišini.

Gubitak ovih glumaca podsjetnik je koliko je Harry Potter bio više od filmskog serijala – bio je generacijski fenomen koji je okupio neke od najvećih glumačkih talenata, ali i velikane britanske i irske filmske industrije.

