Zaradio već 300 milijuna dolara: O čemu je riječ u filmu zbog kojeg svi hrle u kina?

Ryan Gosling trenutačno dominira kinima zahvaljujući znanstveno-fantastičnom spektaklu "Projekt Spasitelj" (Project Hail Mary), koji je već zaradio oko 300 milijuna dolara na svjetskim blagajnama i potvrdio se kao jedan od najvećih filmskih hitova godine.

U prvom vikendu film je na američkom tržištu zaradio preko 80 milijuna dolara, što je drugi najbolji start u posljednjih deset godina za naslov koji nije nastavak ni dio postojeće franšize, odmah iza "Oppenheimera", a istodobno je ovo najveće otvaranje nekog filma Ryana Goslinga u SAD-u.

Time je "Projekt Spasitelj" postao najveći hit studija Amazon MGM-a, koji se nakon spajanja pokušava pozicionirati na tržištu.

Film, temeljen na bestseleru Andyja Weira, prati Rylanda Gracea, učitelja i znanstvenika koji se budi sam na svemirskom brodu bez sjećanja na to kako je tamo dospio. Kako mu se pamćenje postupno vraća, otkriva da je dio misije spašavanja Zemlje od katastrofe – Sunce gubi energiju, a čovječanstvu prijeti izumiranje.

Kao jedini član posade, Grace mora pronaći rješenje, no ključan preokret događa se kada upozna neobičnog saveznika – izvanzemaljca Rockyja. Njihovo prijateljstvo postaje srce filma, koji uz napetost donosi i snažnu emotivnu priču.

U brojnim intervjuima i gostovanjima Gosling je istaknuo kako ga je upravo drugačiji pristup liku privukao projektu.

U podcastu "New Heights" otkrio je kako Ryland Grace nije tipičan junak, već osoba koja se mora nositi sa strahovima i odgovornošću u ekstremnim okolnostima. Također je govorio o izazovima snimanja scena s likom Rockyja, koji je realiziran kombinacijom glume i tehnologije, što je za njega bilo potpuno novo iskustvo.

Iako obiluje vizualnim efektima i svemirskim prizorima, "Projekt Spasitelj" publiku je osvojio upravo zbog svoje ljudske strane – priče o hrabrosti, prijateljstvu i nesebičnosti. U vremenu kada dominiraju akcijski blockbusteri, ovaj film donosi osvježenje kroz emocionalnu dubinu i neobično partnerstvo između čovjeka i izvanzemaljca.

S obzirom na odlične reakcije publike i impresivnu zaradu, jasno je da je Project Hail Mary već sada osigurao svoje mjesto među najuspješnijim SF filmovima posljednjih godina, a u planu je i nastavak.

Gosling je nedavno prvi puta u više od desetljeća viđen zajedno sa suprugom Evom Mendes kako promovira film.

Zbog ovog filma Gosling je morao promijeniti izgled.

