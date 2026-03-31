Nepoznata žena na grobu Halida Bešlića ostavila posebnu poruku i upečatljiv ukras

Gotovo pola godine nakon smrti legendarnog Halida Bešlića, emocije njegovih najbližih i obožavatelja ne jenjavaju.
Njegovi najbliži i brojni obožavatelji i dalje se teško nose s njegovim odlaskom, pa često posjećuju njegov grob u Sarajevu, gdje ostavljaju cvijeće i dirljive poruke u znak sjećanja.
Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell
Prilikom nedavnog obilaska groba, novinari srpskog portala Telegraf zabilježili su emotivnu poruku koju je ondje ostavila obožavateljica. Na kamenom ukrasu u obliku srca stajalo je: ''Hvala ti što si nam pokazao kako biti dobar čovjek… Dragana''.
Uz poruku je bila ostavljena i metalna narukvica s križevima.
Fotografije pogledajte OVDJE.
Galerija 5 5 5 5 5
Halid je iza sebe ostavio neutješnu obitelj, suprugu Sejdu i sina Dina.
Podsjetimo, nakon Halidove smrti otkriveno je da je bolesna i njegova supruga.
Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix
Halid Bešlić u Areni Varaždin - 2 Foto: PR
