Internet bruji o plavuši iz Spasilačke službe koja je pred kamerama od malih nogu

Atraktivnim izgledom i scenama sa snimanja odmah je privukla pažnju javnosti, a mnogi vjeruju kako bi joj nova Spasilačka služba mogla donijeti veliki proboj u Hollywoodu.

Jessica Belkin posljednjih je tjedana jedna od najspominjanijih mladih glumica zahvaljujući novoj verziji kultne serije ''Spasilačka služba''.

Naime, 23-godišnjakinja u rebootu popularne serije glumi Charlie Vale, biološku kćer Hobieja Buchannona, sina legendarnog Mitcha Buchannona kojeg je u originalu utjelovio David Hasselhoff.

Veliku pažnju privukla je nakon što su se pojavile prve fotografije sa snimanja na kojima u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu snima scene na plaži u Los Angelesu. Time je dodatno porastao interes za povratak jedne od najpopularnijih televizijskih serija devedesetih godina.

A tko je ona?

Ova zanosna plavuša već godinama gradi glumačku karijeru u Hollywoodu. Pred kamerama se pojavila još kao djevojčica, a tijekom godina ostvarila je niz manjih i zapaženih uloga u popularnim televizijskim serijama.

Publika ju je mogla gledati u naslovima poput ''American Horror Story'', ''Pretty Little Liars'' i ''Speechless'', dok se paralelno bavila i modelingom te surađivala s više modnih i lifestyle brendova. Odrasla je u Los Angelesu, a upravo joj je život u središtu filmske industrije otvorio vrata svijeta glume već u najranijoj dobi.

Zanimljivo je i da glumi u seriji Elle, prednastavku filmskog hita ''Plavuša s Harvarda''.

Osim televizijskih projekata, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke sa snimanja, putovanja i svakodnevnog života. Na Instagramu je prati više od 700 tisuća pratitelja.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



