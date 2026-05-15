Jakov Jozinović slomio se pred publikom u Beogradu i najavio veliko iznenađenje: ''Sanjao sam o ovome''

Nakon jubilarnog, desetog koncerta u beogradskom Sava Centru Jakova Jozinovića potpuno su svladale emocije.

Vinkovački fenomen Jakov Jozinović u četvrtak je održao jubilarni, deseti koncert u beogradskom Sava Centru. Večer ispunjena hitovima završila je vrlo emotivno – Jakov na samom kraju nije mogao suspregnuti emocije pred prepunom dvoranom, piše Blic.

Naime, Jakov je zahvalio svima koji dolaze na njegove koncerte, a zatim je najavio koncert u beogradskoj Areni te zaplakao pred publikom.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

''Zahvalan sam što je toliko ljudi dolazilo na ovih deset koncerata u Sava Centru. Svi vi imate neke obaveze, svi bježite s ispita da stignete na koncert, idete s posla, ostavljate djecu da dođete na koncert. Svaki put mi ostavljate poruke i na kraju najveću ljubav. Pokušat ću ne zaplakati, ali je ovo sve o čemu sam sanjao. Ta ljubav koju ste vi meni pružili je neopisiva. Hvala vam na tome. Sanjao sam o ovoj pozornici i publici i dobio sam to'', rekao je Jozinović, a zatim najavio još jedan veliki koncert u Srbiji:

''U MTS dvorani kad sam nastupao, najavio sam Sava Centar. A sada, na desetom Sava Centru, najavljujem beogradsku Arenu.''

Publika je njegove riječi ispratila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

''Kao da se rastajem od cure, ostavljam Sava Centar i idem u Arenu. Hvala vam za svih divnih deset koncerata'', zaključio je emotivni Slavonac, piše Kurir.

