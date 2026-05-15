Jedan od najvećih holivudskih misterija: Otišao je u ribolov pa nestao bez traga

Godinama su kružile teorije da je lažirao vlastitu smrt i pobjegao u Meksiko, no Olivia Newton-John nikada nije povjerovala u takve priče. Misteriozni nestanak čovjeka kojeg je voljela pratio ju je sve do posljednjih dana života.

Nestanak bivšeg partnera Olivije Newton-John više od dva desetljeća jedna je od najvećih misterija holivudske scene, a nova biografija ponovno je otvorila pitanja o tome što se zapravo dogodilo Patricku McDermottu.

Snimatelj Patrick McDermott nestao je u lipnju 2005. godine nakon noćnog ribolova u blizini San Pedra kod Los Angelesa. Imao je 48 godina, a američka obalna straža tada je zaključila kako je najvjerojatnije stradao na moru. Ipak, njegov nestanak godinama su pratile brojne teorije – od tvrdnji da je lažirao vlastitu smrt pa sve do nagađanja da je pobjegao u Meksiko i ondje započeo novi život, piše Daily Mail.

Prema novoj biografiji ''A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John'', slavna glumica i pjevačica nikada nije vjerovala takvim pričama. Njezina prijateljica i suradnica Liona Boyd otkrila je kako je Olivia bila uvjerena da je McDermott ili ubijen ili se utopio.

''Mislila je da je ubijen, mislila je da se utopio. Rekla je: 'Ne, ne vjerujem u te priče''', ispričala je Boyd autoru Matthewu Hildu.

Newton-John i McDermott započeli su vezu nakon njezina razvoda od glumca Matta Lattanzija 1995. godine, no njihov odnos bio je turbulentan. U memoarima koje je objavila 2018. godine opisala je da su imali vezu s prekidima, a otkrila je i da u trenutku njegova nestanka više nisu bili zajedno.

Nakon što je Patrick nestao, pojavile su se razne teorije. Neki su tvrdili da je imao ozbiljne financijske probleme te da je možda želio nestati i započeti novi život. Australska novinarka Louise Pennell tada je za NBC News izjavila kako je McDermott navodno imao problema i s dugovima.

''Koliko znam, žalio se na financijske poteškoće'', rekla je tada.

Posebnu pažnju godinama su izazivale tvrdnje da je viđen u Meksiku. Privatni istražitelj John Nazarian tvrdio je 2016. godine kako je razgovarao s ljudima koji su vjerovali da je Patrick živ.

''Razgovarao sam s ljudima ondje. Djevojka s kojom je putovao navodno je imala njemački naglasak'', rekao je Nazarian svojedobno.

Iako su se godinama pojavljivale razne teorije, nijedna od tih priča nikada nije potvrđena.

Prema biografiji ''A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John'', slavna glumica kasnije je angažirala sigurnosnog stručnjaka Gavina de Beckera, koji je poslao privatne istražitelje u Meksiko kako bi pokušali pronaći njezina bivšeg partnera. Ipak, potraga nije donijela odgovore koje je tražila. Američka obalna straža na kraju je zaključila kako je najvjerojatnije stradao na moru, a istraga je službeno zatvorena 2008. godine.

Zvijezda "Briljantina" godinama je otvoreno govorila koliko joj je teško živjeti s činjenicom da nikada nije doznala što se zapravo dogodilo.

''Mislim da će uvijek postojati upitnik... Ne vjerujem da ću ikada pronaći mir zbog toga'', rekla je 2009. godine za Women's Weekly.

U intervjuu za emisiju 60 Minutes 2016. godine ponovno se osvrnula na njegov misteriozni nestanak.

''Izgubljen je na moru...Nitko zapravo ne zna što se dogodilo. Ljudski je pitati se. Ali to su stvari u životu koje morate prihvatiti i pustiti'', rekla je tada.

Unatoč tragediji i misteriju koji nikada nije riješen, Olivia je kasnije nastavila dalje sa životom. Godine 2008. udala se za poduzetnika Johna Easterlinga, s kojim je ostala sve do svoje smrti 2022. godine nakon dugogodišnje borbe s rakom dojke.

