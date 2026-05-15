Gdje je danas seksi twerkerica iz Supertalenta? Svoje snove gradi daleko od Hrvatske

Njezin nastup u Supertalentu 2017. godine izazvao je burne reakcije i podijelio hrvatsku javnost, a mnogi ga pamte i danas. Dok je nekad pažnju privlačila kontroverznim nastupima i pojavljivanjima na zagrebačkoj špici, danas život gradi daleko od Hrvatske.

Tijekom godina Supertalent je publici predstavio brojne talentirane natjecatelje, ali i nastupe koji su izazvali podijeljena mišljenja te se dugo prepričavali i nakon što bi se kamere ugasile.

Jedan od takvih trenutaka dogodio se 2017. godine kada je Vukovarka Sarah Seifert svojim kontroverznim nastupom podijelila hrvatsku javnost.

Javnosti je predstavila svoj talent – twerkanje. Dok je jedne oduševila samopouzdanjem i energijom, druge je njezin nastup zgrozio. Martina Tomčić tada joj je vrlo brzo dala X, ali je Sarah ipak prošla dalje.

U polufinalu je plesala uz pomoć plesačica na ''Moju diridiku'' što je izazvalo gomilu reakcija javnosti.

Iako je od njezinog nastupa u Supertalentu prošlo devet godina, Sarah i dalje privlači pažnju javnosti. Nakon showa pojavila se i u jednom hrvatskom reality programu, a nekoliko puta fotografi su je snimili i na zagrebačkoj špici.

Prošle godine odlučila se na veliku promjenu imidža pa je svoju prepoznatljivu smeđu kosu zamijenila plavom nijansom, no čini se kako se ipak vratila starom izgledu.

Naime, fotografije koje posljednjih mjeseci objavljuje na društvenim mrežama pokazuju da ponovno nosi smeđu kosu, po kojoj je mnogi i pamte iz vremena kada je izazvala veliku pažnju u Supertalentu.

Njezine društvene mreže otkrivaju i da trenutačno živi u Valenciji u Španjolskoj gdje se posvetila plesu te održava plesne radionice.

Na Instagramu je prati više od 80 tisuća pratitelja.

