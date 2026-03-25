Sa 16 godina ostvarila je nemoguće: Priča o pobjedi koja je ušla u povijest

Gigliola Cinquetti i danas drži rekord kao najmlađa pobjednica Sanrema u povijesti, a svojom pobjedom na Eurosongu i dugogodišnjom karijerom ostala je jedna od najutjecajnijih figura talijanske glazbe.

Festivali Sanremo i Eurosong desetljećima su neraskidivo povezani – talijanski glazbeni spektakl često služi kao izbor predstavnika za eurovizijsku pozornicu, dok je danas najveće svjetsko glazbeno natjecanje nastalo po uzoru na svog talijanskog starijeg brata.

Upravo su mnoge legendarne pjesme i izvođači, poput Gigliole Cinquetti, svoj put prema međunarodnoj slavi započeli upravo na Sanremu, a potom ga nastavili na Eurosongu.

Galerija 15 15 15 15 15

Cinquetti je jedna od najvažnijih figura talijanske i europske glazbe – pjevačica koja je već kao tinejdžerica ispisala povijest, a čiji utjecaj traje i danas. Njezina karijera spoj je nevjerojatnog uspjeha, velikih festivala i kontroverzi koje su obilježile jedno vrijeme.

Rođena 1947. u Veroni, Gigliola je odrasla u obitelji koja joj je omogućila obrazovanje i umjetnički razvoj.

Već s 15 godina pobijedila je na festivalu Castrocaro, što joj je otvorilo vrata profesionalne karijere, a ubrzo je objavila i prve singlove.

Gigliola Cinquetti - 2 Foto: Profimedia

Gigliola Cinquetti - 11 Foto: Profimedia

Pravi preokret dogodio se 1964. kada je sa samo 16 godina pobijedila na festivalu Sanremo s pjesmom "Non ho l’età", koja govori o mladoj djevojci koja osjeća ljubav, ali smatra da je još premlada za ozbiljnu vezu i sve što ona nosi. Na Sanremu ju je izvela u paru s Patricijom Carli, no Rai je odabrao Gigliolinu verziju za Eurosong koji se te godine održavao u Kopenhagenu.

Gigliola Cinquetti - 4 Foto: YouTube Screenshot

Gigliola Cinquetti - 12 Foto: YouTube Screenshot

Pobjeda na Sanremu bila je tek početak – iste godine predstavljala je Italiju na Eurosongu i odnijela pobjedu, postavši najmlađa pobjednica u povijesti natjecanja, što je bio rekord kojeg je držala više od 20 godina, točnije do 1986. godine. Zanimljivo, snimka njezinog nastupa na Eurosongu jedina je preživjela s Eurosonga 1964., jer je u požaru središta danske televizije DR nestala kompletna arhiva, među kojima je i snimka cijelog prijenosa devetog Eurosonga.

Pjesma je prodana u više od tri milijuna primjeraka i postala globalni hit, što je tada bilo iznimno rijetko za talijanske pjesme.

Cinquetti se na Sanremo vratila više puta, a posebno se pamti izdanje iz 1966. kada je ponovno pobijedila s pjesmom "Dio, come ti amo". Tada je nastupala zajedno s legendarnim Domenicom Modugnom, što je izazvalo određene napetosti i rivalstvo, jer su oboje bili velike zvijezde talijanske scene tog vremena. Naime, iako se danas Gigliolina verzija smatra superiornijom, na Eurosong je otišao Modugno, jer je bio nezadovoljan što ga je mlađa kolegica nadmašila na natjecanju, zbog čega se vratio kako bi pobijedio. Kontroverzama tu nije bio kraj jer je Modugno naknadno mijenjao aranžman pjesme, zbog čega je prešao i granicu od trominutnog trajanja pjesme, što je delegaciju nagnalo na planiranje dovođenja Gigliole. Modugno je ipak izveo "Dio, come ti amo", međutim, bio je posljednji, ne osvojivši ni boda.

Gigliola Cinquetti - 9 Foto: Profimedia

Gigliola Cinquetti - 16 Foto: Profimedia

Gigliola se ipak vratila na Eurosong i to deset godina nakon pobjede. S pjesmom "Sì" osvojila je drugo mjesto na Eurosongu 1974. u Bristolu, odmah iza ABBA-e, međutim nastup je izazvao veliku političku kontroverzu.

Talijanska televizija RAI zabranila je emitiranje pjesme jer se u to vrijeme održavala kampanja za referendum o zabrani razvoda, a ponavljanje riječi "Sì" (da) smatralo se mogućim političkim utjecajem na birače. Iako je ona sama bila protivnica referenduma te nije javno dramatizirala zbog situacije, kasnije je govorila kako joj je bilo žao što pjesma nije dobila puni prostor u vlastitoj zemlji, jer je vjerovala da bi mogla ostvariti još veći uspjeh. Unatoč tome, "Sì" je s vremenom postala jedna od njezinih najpoznatijih pjesama i simbol njezina povratka na Eurosong, ostvarivši uspjeh u ostatku Europe.

Tijekom karijere Cinquetti je sudjelovala na više od deset izdanja Sanrema i kontinuirano gradila karijeru, iako je kasnije eksperimentirala s različitim stilovima i medijima. Od devedesetih godina sve se više okreće televiziji i novinarstvu, postajući voditeljica i urednica na talijanskoj televiziji. Jedan od voditeljskih zadataka imala je 1991., kada je u paru s Totom Cutugnom vodila Eurosong u Rimu.

Godine 1979. udala se za novinara Luciana Teodorija, s kojim ima dvoje djece. Za razliku od mnogih kolega, njezin privatni život bio je stabilan i daleko od velikih skandala, što je dodatno učvrstilo njezin ugled u javnosti.

Danas Gigliola Cinquetti i dalje uživa status glazbene legende. Povremeno nastupa, sudjeluje u televizijskim projektima i prima priznanja za svoj dugogodišnji doprinos glazbi.

Prije četiri godine ponovno se pojavila i na pozornici Eurosonga, kada se isti održao u Torinu, podsjećajući publiku na pjesmu "Non ho l'età" koja ju je proslavila i obilježila jednu epohu.

Gigliola Cinquetti - 7 Foto: Afp

Gigliola Cinquetti - 18 Foto: Profimedia

Gigliola Cinquetti nije bila samo pobjednica – bila je simbol promjene u glazbi i kulturi. Od tinejdžerske senzacije do umjetnice s dugom karijerom, njezina priča pokazuje kako jedan trenutak može stvoriti legendu, ali i kako se ta legenda održava desetljećima.

U isto vrijeme kada je počela djelovati Cinquetti, svoju glazbu je objavljivao i Luigi Tenco. O njegovoj tragičnoj sudbini čitajte OVDJE.

