Tajna koja desetljećima progoni Hollywood: Jedna noć zauvijek je promijenila život slavnog glumca

Robert Wagner ostao je upamćen kao holivudska legenda i televizijska zvijezda, no njegov život i karijeru desetljećima prati misterij smrti supruge Natalie Wood, zbog kojeg je godinama pod povećalom javnosti.

Robert Wagner desetljećima je bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda — elegantni zavodnik, televizijska zvijezda i miljenik publike. No koliko god njegova karijera bila uspješna, posljednjih desetljeća njegovo ime gotovo se neizbježno povezuje s jednom od najvećih misterija Hollywooda — smrću njegove supruge Natalie Wood.

I dok je generacijama gledatelja ostao upamćen po šarmantnim ulogama i statusu televizijske ikone, Wagnerov privatni život godinama je pod povećalom javnosti zbog tragedije koja ni više od 40 godina kasnije nije do kraja razjašnjena.

Rođen je 10. veljače 1930. godine u Detroitu u saveznoj državi Michigan. Odrastao je u bogatoj obitelji njemačkog podrijetla, a još kao dječak pokazivao je interes za filmove i glamur Hollywooda. Njegova obitelj kasnije se preselila u Los Angeles, što mu je omogućilo da se vrlo rano približi filmskoj industriji. Wagner je kao tinejdžer radio manje poslove u filmskim studijima i postupno počeo dobivati male glumačke prilike.

Karijeru je započeo krajem 1940-ih, a prvu veću pažnju privukao je u filmu "With a Song in My Heart" iz 1952. godine. Ubrzo je postao jedan od novih mladih glumaca studija 20th Century Fox.

Tijekom 1950-ih i 1960-ih glumio je u brojnim filmovima i serijama, a publika ga je obožavala zbog klasičnog holivudskog izgleda i šarma. Posebno su se istaknuli filmovi "A Kiss Before Dying", "The Pink Panther" te "Harper The Towering Inferno", no najveću popularnost stekao je na televiziji.

U njegovom bogatom opusu nalaze se serije "It Takes a Thief", "Hart to Hart" i "Switch", dok je mlađim generacijama posebno je poznat po ulozi Numbera 2 u filmskoj trilogiji "Austin Powers", gdje je glumio uz Mikea Myersa, te seriji "NCIS", gdje je glumio oca agenta Anthonyja DiNozza.

Iako nikada nije osvojio Oscara, Wagner je tijekom karijere bio nominiran za više Emmyja i Zlatnih globusa te je ostao jedno od zaštitnih lica američke televizije 1970-ih i 1980-ih.

Najveću pažnju javnosti ipak je izazvao njegov odnos s legendarnom glumicom Natalie Wood.

Par se upoznao još 1950-ih, a vjenčali su se 1957. godine. Smatrani su jednim od najljepših holivudskih parova tog vremena, no brak je bio turbulentan i završio je razvodom 1962. godine.

Natalie Wood kasnije se udala za producenta Richarda Gregsona, s kojim je dobila kćer, no početkom 1970-ih ponovno se zbližila s Wagnerom. Ponovno su se vjenčali 1972. godine i dobili kćer Courtney Wagner.

Sve se promijenilo u studenom 1981. godine. Wood je preminula tijekom vikenda provedenog na jahti Splendour kod otoka Catalina. Na brodu su bili Wagner, glumac Christopher Walken i kapetan Dennis Davern.

Njezino tijelo pronađeno je u moru, a njezina smrt prvotno je proglašena nesretnim slučajem i utapanjem. Međutim, godinama su se pojavljivale brojne teorije i kontroverze.

Kapetan jahte kasnije je tvrdio da su se Wagner i Wood te večeri žestoko svađali, dok je Wagner tek godinama poslije priznao da je između njega i supruge došlo do svađe prije njezina nestanka. Istraga je ponovno otvorena 2011. godine, a 2012. uzrok smrti promijenjen je u "utapanje i drugi neutvrđeni čimbenici". Policija je 2018. Wagnera službeno proglasila osobom od interesa u slučaju.

Iako nikada nije optužen niti osuđen, kontroverze ga prate desetljećima. Wagner je više puta negirao bilo kakvu povezanost sa smrću supruge i tvrdio da je riječ o tragičnoj nesreći.

Osim misterija oko Wood, Wagnerov privatni život često je bio predmet tabloida i glasina. Tijekom godina mediji su pisali o navodnim nevjerama, turbulentnim odnosima i sukobima iza kulisa Hollywooda. Povremeno su se pojavljivale i spekulacije vezane uz njegov odnos s Christopherom Walkenom te događaje kobne večeri, no ništa nikada nije dokazano.

Nakon smrti Natalie Wood Wagner je godinama bio sam, a kasnije je pronašao novu ljubav s glumicom Jill St. John, zvijezdom filma "Diamonds Are Forever".

Par se vjenčao 1990. godine i ostali su zajedno do danas. Wagner često ističe koliko mu je Jill pomogla nakon tragedije i teških godina koje su uslijedile. Vrlo je blizak i s djecom te unucima, a posljednjih godina povukao se iz javnog života, iako je ostao aktivan na društvenim mrežama, na kojima dijeli fotografije pokojne Wood.

Danas ima 96 godina i živi mirnijim životom daleko od reflektora Hollywooda. Povremeno se pojavljuje u intervjuima i dokumentarcima, a posljednjih godina uglavnom se posvetio obitelji i pisanju memoara.

Ipak, bez obzira na bogatu karijeru i status holivudske legende, njegovo će ime zauvijek ostati povezano s jednom od najvećih neriješenih misterija američke filmske industrije — smrću Natalie Wood.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

