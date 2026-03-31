Jedna uloga uništila joj je karijeru: Njezin povratak malo tko je očekivao

Elizabeth Berkley prošla je put od velike teen zvijezde preko karijernog pada nakon filma "Showgirls" do postupnog oporavka i stabilne karijere u televiziji i privatnom životu.

U svijetu Hollywooda ponekad je dovoljna samo jedna pogrešna uloga da se cijela karijera nađe na klimavim nogama. Glumci godinama grade imidž i status, no jedan projekt koji ne prođe dobro kod publike i kritike može ih preko noći gurnuti na marginu. Upravo takve priče podsjećaju koliko je filmska industrija nepredvidiva – i koliko je tanka granica između velikog uspjeha i potpunog pada.

Elizabeth Berkley bila je jedna od najprepoznatljivijih mladih glumica 90-ih, no njezina karijera prošla je dramatičan uspon i još dramatičniji pad – prije nego što je ponovno pronašla svoje mjesto u industriji.

Rođena u Michiganu, Berkley je od malih nogu pokazivala interes za izvedbene umjetnosti. Pohađala je satove plesa i glume, a već kao tinejdžerica počela se pojavljivati u televizijskim projektima. Njezin talent i energija ubrzo su je doveli do prve velike prilike koja će joj promijeniti život.

Pravu slavu stekla je početkom 90-ih u hit-seriji "Školsko zvono", gdje je utjelovila pametnu, ambicioznu i glasnu srednjoškolku Jessie Spano. Lik je brzo postao jedan od omiljenih među publikom, a Berkley je postala simbol generacije.

Ta uloga otvorila joj je vrata Hollywooda, no istovremeno ju je i snažno vezala uz imidž dobre djevojke, što je kasnije pokušala promijeniti.

U želji da se distancira od tinejdžerskog imidža, Berkley je 1995. prihvatila glavnu ulogu u filmu "Showgirls". Tumačila je Nomi Malone, kompleksan i provokativan lik u svijetu lasvegaških plesačica. Film je trebao biti njezina velika transformacija u ozbiljnu glumicu, no dogodilo se suprotno. Kritika ga je dočekala na nož, publika ga je odbacila, a Berkley je postala glavna meta negativnih reakcija. Sama je kasnije priznala da je prošla kroz iznimno teško razdoblje: osjećala se napadnuto, izolirano i neshvaćeno. Godinama nakon toga bila je odbijena na audicijama i teško je pronalazila nove uloge.

Elizabeth Berkley (Foto: IMDB) Foto: IMDB

Iako je "Showgirls" dugo bio sinonim za neuspjeh, vrijeme je donijelo promjenu percepcije – film je s godinama stekao kultni status.

Paralelno s tim, Berkley je postupno gradila karijeru sporednim, ali zapaženim ulogama u filmovima kao što su "Klub prvih supruga" i "Samo igra", kao i u televizijskim projektima "CSI", "Ženske priče" i "Njujorški plavci", dokazavši kako nije one-hit wonder, već glumica koja može izdržati pritisak industrije i pronaći svoj put.

Kasnije se vratila i svojoj najpoznatijoj ulozi Jessie Spano u rebootu "Školsko zvono", gdje je sudjelovala i kao izvršna producentica.

U privatnom životu Berkley je pronašla stabilnost. Od 2003. u braku je s modnim dizajnerom Gregom Laurenom, a 2012. dobili su sina Skya. Osim glume, posvetila se i radu s mladima. Pokrenula je platformu Ask Elizabeth, koja se razvila u knjigu i predavanja usmjerena na jačanje samopouzdanja kod djevojaka.

Danas, s 48 godina, Elizabeth Berkley i dalje privlači pažnju, ne samo izgledom već i pričom koja stoji iza nje.

Njezin put od teen zvijezde, preko jednog od najkontroverznijih filmova Hollywooda, do stabilne i ispunjene karijere pokazuje koliko industrija može biti nemilosrdna, ali i koliko je moguće vratiti se nakon velikog pada.

Elizabeth Berkley možda nikada nije postala klasična zvijezda s A-liste, ali je postala nešto drugo – simbol izdržljivosti i dokaz da jedan neuspjeh ne mora definirati cijeli život.

