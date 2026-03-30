Sin Zorice Kondže stao je pred naše kamere: ''Moja je mater ista kao i svačija druga, samo bolje pjeva''

Zorica Kondža proslavila je velikih 40 godina karijere veličanstvenim koncertima u Zagrebu .Svojim bezvremenskim hitovima podigla je na noge sve generacije. Kako gleda na taj jubilej i što jedva čeka napraviti kad prođe Sveti rok, te u kojim specijalitetima uživa njezina obitelj. U čašici dobre ćakule i moru dobrih pjesama, uživao je i naš Dino Stošić, a sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Zorica Kondža donijela je dašak pjesme s mora i oduševila Lisinski dvije večeri zaredom. Povod? Velikih 40 godina sjajne karijere.

''Nekako se zamislim i postavljam samoj sebi pitanje, zar je toliko prošlo? Onda gledam te ljude, ima ih oni koji su moje godište, ima onih koji me ne znaju od prije 40 godina, ali ima onih koji me znaju od prije 10, 15, 20. E, to je onda ono zadovoljstvo'', govori nam Zorica.

Njezin glas s godinama postaje sve moćniji, a taj dar skromno pripisuje Bogu.

''Kad shvatite da imate taj dar, onda je grijeh zapravo da s tim darom ne uveselite ili rastužite ili kako god neke ljude ili ljude kojima je potrebno nešto'', kaže.

Na slavlju joj se pridružio i Tedi Spalato koji sa Zoricom ima prekrasno prijateljstvo.

Galerija 1 1 1 1 1

Zorica Kondža - 3 Foto: In Magazin

Zorica Kondža - 2 Foto: In Magazin

''Pa ja bih najprije napravio nekakvu ispravku vezanu za tih 40 godina, zato što smatram da je Zorica, ima tu malo šale, ima tu malo istine, zapravo počela pjevati od svog samog rođenja'', izjavio je Tedi.

Na zajedničkim nastupima često se baci i pokoja šala, a Tedi se prisjetio jedne koja je sve od srca nasmijala.

''Da će ona tako pjevati i u svojoj 85. godini pa njeni konačni odgovor je bio: 'Molim vas nemojte me ograničavati'''.

Humora ne nedostaje ni kod poznate Zorice koja je uoči koncerata 'vodila borbu' s posebnom pojavom.

''Pa vjerovali li ne, popila sam sad čaj prije nastupa, skoro mi je naškodio. Moram reći ovdje u Zagrebu se svugdje grije, ja na to nisam navikla i to mi čak i smeta. Mi u Dalmaciji uvijek trebamo malo vlage u zraku, to je dobro i za tebe i za glasnice i za sve'', objasnila nam je Zorica.

Zorica Kondža - 4 Foto: In Magazin

A najljepše zvuke Zorici je skladao maestro i njezin suprug Joško Banov. Surađivao je s brojnim velikanima, ali jedna suradnja posebno mu se urezala u srce.

''Tako da sam pretakao svoje impresije, zamišljajući njih kako oni to pjevaju. I jedino mi je to što mi se ostvarila želja 90. godine kad su Zorica i Oliver pjevali taj duet 'Ti si moj san''', prisjetio se Joško Banov.

Obiteljska tradicija nastavila se i na samoj pozornici gdje se Zorici pridružio sin Toni. Za njega je to jedino vrijeme kada mamu gleda drugim očima.

Zorica Kondža - 1 Foto: In Magazin

''Ono kad bi ljudi rekli ovo 'ajme meni, tebi je mater Zorica Kondža', to cijeli život slušam. I onda se ja u biti našalim na jedan način, kažem, pa ja govorim, pa to je, moja mater je ista kao i svačija druga, samo što moja mater pjeva bolje od tvoje. Eto, to je jedina razlika. Samo je eto razlika kad smo svi skupa na bini, onda je ona za mene Zorica Kondža, a ne majka'', objasnio nam je Toni Banov.

Kada se ugase reflektori, Zorica oduševljava ukućane svojim specijalitetima.

''S obzirom da smo mi svi ljudi s mora, apsolutno vole svi nešto morsko, osim neki ne vole baš da ima puno draća i to, ali baš ti specijaliteti morski svih ih volimo. Svi volimo povrće'', kaže Zorica.

Nema ništa slađe od dolaska na mamin ručak, a s time se slaže i Toni.

''Što se tiče spize, definitivno ona da ne pjeva, otvorila bi restoran. Ne znam koje mi je najdraže jelo, ima od crnog rižota, do ne znam, boba i oni kako se zove, artičoke, do sad ću nešto i zaboraviti. Ali ima masu tih jela'', otkio nam je Toni.

A Toni je podario Zorici i ulogu bake, koja obožava svoju unučicu Natali.

Zorica Kondža - 5 Foto: In Magazin

''Baš neki dan je rekla tati 'ajde stavi mi baku da malo pjeva, Zoricu Kondžu'. Tako da, dođe njoj tako da mene čuje. Pa mi je to baš slatko i simpa i jako se volimo. Sad kad ja imam malo više posla, onda se ne vidimo svaki dan i baš mi sad fali. Čim mi ovo sve završi, prvo idem kod nje. Da joj ispričam što sam sve radila'', otkrila nam je Zorica.

Najljepše su priče koje se prenose s koljena na koljeno, a pjesme ove dive pravi su primjer toga. Zorici Kondži želimo još puno pjesama, smijeha i trenutaka koje će pamtiti zauvijek.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



