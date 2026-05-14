Ekskluzivno za In Magazin: Svjetska glazbena diva otkrila nam je sve o suradnji s Tončijem Huljićem

Proslavljena britanska sopranistica Sarah Brightman preoteklih je dana boravila u Splitu gdje je otkrila da će je na europskom dijelu turneje pratiti hitmejker Tonči Huljić. U ekskluzivnom razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, svjetska glazbena diva progovorila je o životu izvan pozornice, duetu s Bocellijem i novoj suradnji s Tončijem.

Nakon devet godina, svjetska glazbena diva i jedna od najuspješnijih sopranistica u povijesti Sarah Brightman u studenom se vraća hrvatskoj publici sa svojim novim božićnim spektaklom, koji će u sklopu istočnoeuropskog dijela turneje održati u zagrebačkoj Areni.

''Vrlo sam uzbuđena. To je prekrasan koncert s velikim orkestrom, bendom, ogromnim zborom i nevjerojatnom rasvjetom, koja stvara atmosferu za publiku. To je sezonski koncert koji uključuje prekrasne pjesme, koje ljude podsjećaju na zimu, snijeg i tradicionalni Božić, s puno emocija i nečim u čemu svatko može uživati.'', otkrila nam je Sarah Brightman.

Ženi, čiji glas već više od četiri desetljeća odzvanja najvećim svjetskim pozornicama, kazalištima i arenama, na zagrebačkoj pozornici pridružit će se specijalni gost Tonči Huljić, s kojim je započela suradnju.

''Oboje dijelimo duboku ljubav prema glazbi. Tonči piše prekrasnu glazbu za mnoge izvođače i također sam nastupa na klaviru i klavijaturama, dok ja uživam u izvođenju pjesama. Mislim da je to prekrasna kombinacija.'', govori Sarah.

''Dvije godine se spremala situacija, to vam je ono kao i u politici, najprije su se nalazili timovi, 'dobar dan, što hoćete?' - Evo, mi smo ti i ti. 'Aha, interesantno, radio je s ovim i onim.' - Dobro, izložit ćemo tu ideju. Ideja je prihvaćena. Onda se ide na drugi stupanj na gornji nivo. I sad smo tu. Već smo kao da se znamo 100 godina.''

Mel Bush ga je, kaže Tonči, još 2003. pitao da joj napiše pjesmu.

''Tad sam imao problem s tekstovima, danas taj problem nemam jer imam jako talentiranog sina za tekstove na engleskom. Ja kažem ovo bi trebalo napisati, onda se on buni pola dana i u naredne tri minute napiše taj tekst i ja nemam nikakvu primjedbu.'', govori Tonči.

Sari Brightman su uspjeh donijele kultne uloge u ''Mačkama'' i "Fantomu iz opere", a svjetsku slavu stekla je planetarnim hitom "Time to Say Goodbye" s Andreom Bocellijem.

''To je bilo jako davno. Bilo je vrlo jednostavno kako smo se povezali. Prepoznala sam da jedna od njegovih pjesama koje je objavio može postati ogroman uspjeh diljem svijeta pa sam ga pitala bismo li trebali snimiti duet zajedno. Rekao je da, i doslovno smo je izveli u studiju samo dva puta i to je snimka koju poznajete. I postala je veliki hit. Globalni hit.'', priča Sarah.

65-godišnja Britanka, koja je tijekom impresivne karijere prodala više od 35 milijuna nosača zvuka, otkrila nam je kako čuva svoj nevjerojatno snažan glas, čiji raspon prelazi tri oktave.

''Uglavnom samo treniram. Stalno radim sa svojim glasom - ponekad dva sata dnevno sama. Također nastavljam uzimati online satove sa svojim učiteljem u Engleskoj kada putujem. To je poput sportaša, morate nastaviti raditi na tome.'', priča Sarah.

Žena koja je imala čast nastupati na otvorenjima Olimpijskih igara u Barceloni i Pekingu, u jednom je dijelu života trenirala za put u svemir, ali je na kraju odustala zbog obiteljskih razloga.

''Opasno je i stresno za ljude oko vas, i to morate uzeti u obzir. Iako zapravo nikada nisam otišla u svemir, treninzi i simulacije učinili su da se osjećam kao da jesam. Iskustvo je bilo izvanredno i mentalno me odvelo na mjesta za koja nisam znala da mogu dosegnuti, otvarajući dijelove mog uma kojima se inače ne pristupa u svakodnevnom životu. Na mnogo načina, samo to iskustvo bilo je dovoljno.'', izjavila je Sarah.

Ova Unescova veleposlanica dobre volje i nakon više od 40 godina na sceni i dalje mnogo nastupa.

''Moja energija dolazi iz strasti. Moj posao u velikoj mjeri definira tko sam; to je moj dar i ono što osjećam da mi je suđeno raditi, i nadam se da ljudima donosi radost. Također imam divnu obitelj, američkog partnera i psa. Punim se provodeći vrijeme s njima i uživajući u normalnom životu.'', priča nam Sarah.

A poput nje, na mirovinu ni ne pomišlja njezin novi suradnik Tonči.

''Ja kad se pogledam u ogledalo uvijek sam sebi nekako isti, valjda sam se naviknuo da mi dan loše počne. Oni su sretni, ja nemam hobi, moj hobi je moj posao, ja nemam namjeru ići u mirovinu, niti imam potrebu aktivirati nekakvo mirovinsko pa da mi država nešto daje, neka daje onima kojima je potrebitije.'', zaključio je Tonči.

Suradnja Brightman-Huljić miriše na velik uspjeh pa se slavna glazbenica već ovog ljeta vraća u Split.

