Vrijeme za predah: Naši Vatreni iskoristili slobodno vrijeme na popularnoj lokaciji

Predah uoči prijateljske utakmice protiv Brazila hrvatski reprezentativci su iskoristili za posjet tematskom parku Universal Studija.

Hrvatska nogometna reprezentacija ovih dana se nalazi u dalekoj Floridi, gdje isprobavaju teren za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo.

Naši reprezentativci iskoristili su slobodno vrijeme u Orlandu za opuštanje u poznatom tematskom parku Universal Studios, a atmosferu s izleta podijelio je Lovro Majer na društvenim mrežama.

Na fotografijama se može vidjeti kako Majer, Martin Baturina i Petar Musa uživaju u sunčanom danu i obilasku popularnih atrakcija. Posebno se ističe fotografija ispred prepoznatljivog Universalovog globusa, ali i zajednički trenutak na ulicama parka, gdje su igrači opušteno pozirali u ležernim izdanjima.

Lovro Majer - 5 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Petar Musa - 5 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Hrvatska nogometna reprezentacija Foto: Tom Dubravec/Cropix

Dobro raspoloženje i pozitivna energija jasno pokazuju kako su Vatreni iskoristili kratki predah između obaveza kako bi se opustili i napunili baterije prije važnog susreta.

A upravo ih večeras očekuje veliki izazov – utakmica protiv Brazila koja će se odigrati u Orlandu. Susret će biti u izravnom prijenosu na Novoj TV s početkom u 1:50, a hrvatska reprezentacija tražit će još jednu veliku pobjedu protiv jednog od najjačih protivnika na svijetu uoči najvećeg sportskog događaja godine.

Sve nove informacije uoči utakmice potražite na Gol.hr-u.

Utakmicu je najavio i brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

