Evo kako danas izgleda glumica koja je nekad bila neizostavno lice naših serija!

Glumica Csilla Barath Bastaić rijetko se pojavljuje u javnosti, no na premijeri filma ''Zrinski'' ukrala je pažnju.

Glumica Csilla Barath Bastaić pojavila se na premijeri filma ''Zrinski'', čime je iznenadila javnost jer su njezina pojavljivanja posljednjih godina prilično rijetka.

Na svečanoj projekciji privukla je pažnju elegantnim i nenametljivim izdanjem, kombinacijom sivog gornjeg dijela i crnih hlača, uz diskretne modne dodatke.

Podsjetimo, Csilla Barath Bastaić bila je jedno od najpoznatijih lica naših sapunica sve do prije nekoliko godina. No u posljednje vrijeme sve je rjeđe viđamo, a poznato je kako je 2022. godine postala i majka.

Bastaić je svoju karijeru započela početkom 2000-ih, a jednu od prvih televizijskih uloga ostvarila je u sitcomu "Bumerang TV", koji se prikazivao na Novoj TV 2005. i 2006. godine.

Otad je prošlo 18 godina, a Csilla je ostvarila niz uloga u brojnim drugim domaćim serijama i filmovima, ali i jednu na privatnom planu - majčinsku.

Glumica je sredinom 2022. godine godine sa suprugom Matkom Antolovićem dobila kćer koju su nazvali Margit, a progovorila je i o svojem iskustvu s medicinski potpomognutom oplodnjom.

"Sjećam se jedne situacije gdje su nam prijatelji, kad smo im priopćili da smo bili u postupku medicinski potpomognute oplodnje i da smo uspjeli (jer mi smo oduvijek vrlo otvoreno govorili o tome), rekli: 'Pa dobro, nećete to valjda nikome govoriti. Pravite se da je sve išlo prirodno.' Zapitala sam se čemu takav stav?! Čemu posramljivanje i nametanje osjećaja da nešto s nama, kao i s toliko drugih parova, nije u redu? Parovi ulaze u postupak MPO-a iz raznih razloga: ponekad se može detektirati problem, a ponekad, kao u mojem slučaju, nema nikakvih indikacija za neuspjeh. Bez obzira na razloge, svima je zajedničko da je pred njima težak put i da treba izrazito puno strpljenja, odlučnosti i živaca", otkrila je glumica za Gloriju.

Na Novoj TV gledali smo je u serijama "Dar mar" te "Kud puklo da puklo".

