Nakon smrti glumca objavljene su posljednje scene koje je snimio, uskoro će se moći gledati

Posljednja uloga Erica Danea u seriji "Euforija" donosi emotivan oproštaj od glumca koji je, unatoč teškoj bolesti, ostao predan svom radu do samog kraja.

Eric Dane, koji je preminuo u veljači od posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS), ostavio je snažan trag u svijetu televizije, a njegova posljednja uloga u trećoj sezoni serije "Euforija" donosi posebno emotivan oproštaj od glumca koji je obilježio brojne generacije gledatelja.

Nedavno je objavljena najava za novu sezonu popularne serije, koja stiže 12. travnja, a u njemu je prvi put prikazan Dane u svojoj završnoj interpretaciji lika Cala Jacobsa.

Njegovo kratko pojavljivanje pogledajte u videu oko 2:00 minute.

"Kako bih mogao zaboraviti?", rekao je Daneov lik Cal u odgovoru Jules Vaughn, koju tumači Hunter Schafer.

Radnja donosi vremenski skok od pet godina, a njegov lik ponovno se pojavljuje u neočekivanom susretu s Jules, što nagovještava nove slojeve njihove kompleksne prošlosti.

Cal Jacobs, jedan od najkontroverznijih likova serije, kroz prve dvije sezone bio je u središtu brojnih skandala, uključujući i tajni život koji ga je na kraju doveo do uhićenja. U novoj sezoni, prema svemu sudeći, njegov lik dobiva priliku za svojevrsno iskupljenje i zatvaranje priče, što je i sam Dane ranije nagovijestio.

Posebnu težinu ovoj ulozi daje činjenica da ju je snimao u iznimno teškim okolnostima. Glumac je, naime, preminuo u veljači u 54. godini života, a tijekom snimanja već je izgubio funkciju desne ruke. Unatoč tome, ostao je predan radu i, kako je sam rekao, želio je nastaviti dok kotači ne otpadnu.

Njegova posvećenost glumi i u najtežim trenucima dodatno naglašava snagu njegove posljednje izvedbe, koja će zasigurno imati poseban značaj za obožavatelje serije.

Osim Danea, nova sezona donosi i povratak Zendaye kao Rue Bennett, čija se priča dodatno produbljuje, kao i nova glumačka imena poput Sharon Stone i Rosalíje.

Eric Dane ostat će upamćen po brojnim ulogama, uključujući i onu Marka Sloana u seriji "Uvod u anatomiju", no njegov posljednji nastup u "Euforiji" predstavlja snažan i emotivan kraj jedne bogate karijere.

