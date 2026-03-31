Zašto svi pričaju o ovoj diplomatkinji? Njezina golišava prošlost uzburkala je Europu

Neočekivano imenovanje uzburkalo je javnost, manekenka Victoria Yakimova danas je diplomatkinja, a njezina priča izaziva burne reakcije diljem Europe.

Bivša manekenka koja je nekoć večerala s budućim kraljem Charlesom našla se u središtu pažnje nakon što ju je Volodimir Zelenski imenovao počasnom konzulicom Ukrajine u Dominikanskoj Republici.

Njezina nova diplomatska uloga buknula je u Kijevu, a javnost ne prestaje raspravljati o njezinoj prošlosti. Ipak, Victoria Yakimova ne vidi ništa sporno u svom putu.

''Nisam pokušavala skrivati svoj prijašnji život povezan s modelingom'', rekla je, odgovarajući kritičarima.

''Suvremena samostalna žena ima pravo ostvariti se u odabranoj profesiji, kao i promijeniti smjer razvoja i rasta.''

Jedna od glasnijih kritičarki, influencerica Marina Danilčuk, bila je oštra: ''Ne znam što je bolje u ovoj priči: gole grudi konzulice na društvenim mrežama ili njezina fotografija u kokošnicima.''

Tko je zapravo Victoria Yakimova?

Victoria Yakimova nije tipična diplomatkinja iz političkih krugova. Riječ je o ženi koja je karijeru započela u modelingu, što uključuje i golu fotografiju, a upravo to je danas glavni razlog kontroverzi.

Već godinama živi u Dominikanskoj Republici, gdje je izgradila poslovne i društvene veze, a upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata diplomatske funkcije.

Osim što se bavila modelingom, Yakimova se predstavlja i kao poduzetnica te osoba uključena u aktivnosti povezivanja ukrajinske zajednice u inozemstvu.

Bez obzira na kritike, Yakimova jasno poručuje da se svoje prošlosti ne odriče i da upravo ona pokazuje kako se životni put može mijenjati.

