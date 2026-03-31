Poslušajte kako to zvuči kad Brena i Nina Badrić zapjevaju hit Doris Dragović!

Na rođendanskoj proslavi sina Lepe Brene pojavila se i Nina Badrić, pjevačice su ukrstile glasove i otpjevale jedan od najvećih hitova.
Mlađi sin regionalne glazbene zvijezde Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, proslavio je 28. rođendan, a slavlje je, daleko od očiju javnosti, organizirao u jednom poznatom beogradskom restoranu.
Na intimnom okupljanju Viktor je ugostio najbliže članove obitelji i prijatelje, s kojima je, prema pisanju srpskog Monda, slavio do ranih jutarnjih sati. Iako je proslava bila zatvorenog tipa, atmosfera je bila sve samo ne tiha, večer je obilježila dobra glazba i raspoloženi uzvanici.
Lepa Brena i sin Viktor Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Posebno iznenađenje za goste bila je hrvatska glazbenica Nina Badrić, koja se trenutačno nalazi u Beogradu zbog poslovnih obaveza. Poziv za Viktorovu proslavu rado je prihvatila, a svojim dolaskom dodatno je podigla atmosferu.
Lepa Brena i Nina Badrić - 4 Foto: Instagram
Vrhunac večeri dogodio se kada su Nina Badrić i Lepa Brena zajedno uzele mikrofone i zapjevale hit ''Malo mi za sriću triba'' splitske dive Doris Dragović. Njihova zajednička izvedba oduševila je sve prisutne, a emotivni trenutak nije prošao nezabilježeno. Snimku pogledajte OVDJE.
Snimku ovog posebnog dueta podijelio je na Instagramu Jovan Pantić, Viktorov dugogodišnji prijatelj i bivši suprug pjevačice Marije Mikić.
Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Instagram
Na društvenim mrežama ovih je dana osvanula i snimka na kojoj Badrić i Severina pjevaju zajedno, pogledajte ju OVDJE.
Severina, Nina Badrić Foto: Instagram
