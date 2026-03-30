Poslušajte kako zvuči kad Seve i Nina Badrić ukrste glasove u hitu starom 28 godina!

Video Severine i Nine Badrić na Instagramu je u kratkom roku skupio više od 20 tisuća lajkova, a broj pregleda i dalje raste. Oduševljeni pratitelji u komentarima ne prestaju hvaliti njihovu izvedbu i emotivnu atmosferu.

Naše glazbene dive Severina i Nina Badrić ukrstile su glasove na rođendanskoj proslavi Andree Čermak.

Naime, dame su zajedno zapjevale pjesmu ''Prijateljice'', a video je Seve podijelila na društvenim mrežama.

''Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene.. Bilo je divno, veselo i prijateljski'', napisala je Severina.

Severina je uz objavu otkrila i kako je hit-pjesma nastala te kome je zapravo posvečena.

Pjesmu ''Prijateljice'' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku, nježnu himnu...''

Video je izazvao i lavinu reakcija na društvenim mrežama.

''Baš vas je lipo vidit'', ''Kako je lijepo kada se naše voljene tako iskreno vole'', ''Kakav ste mi osmijeh ovo pjesmom razvukle na lice. Divne ste'', ''Moje dvije omiljene pjevačice zajedno pjevaju omiljenu pjesmu'', ''Kraljice'', ''Koliko ste lijepe'', ''Koji duo'', ''Bilo bi divno da snimite duet'', ''Kakve legende'', ''Bravo'', samo je dio komentara s Instagrama.

Inače, Andreu i Severinu veže poseban odnos – dugogodišnje prijateljstvo okrunile su i kumstvom. Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, dok je Severina istu čast imala na njezinu vjenčanju s Hrvojem Čermakom.

