Zvijezdu 2000-ih ismijali su zbog viška kila, a ona je sad pokazala svu raskoš u korzet-haljini

Nelly Furtado našla se u fokusu javnosti velikim povratkom na važnu pozornicu, gdje je podsjetila zašto je godinama bila među najpoznatijim svjetskim pjevačicama.
Nelly Furtado ponovno je u središtu pozornosti nakon što se pojavila na dodjeli nagrada Juno u Kanadi, gdje je primljena u Kanadsku glazbenu kuću slavnih – jedno od najvećih priznanja koje glazbenik u toj zemlji može dobiti. Njezin dolazak posebno je odjeknuo jer dolazi nakon razdoblja u kojem se povukla iz javnosti i otvoreno progovorila o pritiscima zbog izgleda.
Pjevačica, koja danas ima 47 godina, sve je poglede privukla upečatljivom crvenom haljinom bez naramenica, s naglašenim korzetom i voluminoznim donjim dijelom, piše Daily Mail. Riječ je o kreaciji dizajnerice Lesley Hampton, a cijeli styling dodatno je istaknuo njezinu figuru i samopouzdanje.
Iako nije osvojila nagradu za najbolji pop-album godine, koja je pripala Tate McRae, Furtado je održala govor povodom ulaska u Kuću slavnih.
''Ja sam doslovno proizvod kanadskog sna. Kanada je oduvijek brinula o umjetnosti i kulturi. Ja sam rezultat toga. Ponosna sam što sam Kanađanka. Živim u Kanadi, ondje stvaram glazbu i radim s našim glazbenicima, autorima i producentima jer vjerujem u taj san. Molim vas da i vi vjerujete u njega'', rekla je na pozornici.
Tijekom večeri priređen je i poseban glazbeni dio posvećen njezinoj karijeri, u kojem su drugi izvođači pjevali njezine poznate pjesme, među njima i ''I'm Like a Bird'', kojom se proslavila početkom 2000-ih.
Povodom ulaska u Kuću slavnih, njezina će karijera biti predstavljena i na posebnoj izložbi u Nacionalnom glazbenom centru u Calgaryju, koja će trajati do veljače 2027. Na izložbi će se moći vidjeti njezini kostimi, prvi instrument iz djetinjstva, rukom pisani tekstovi pjesama i brojne nagrade.
Početkom prošle godine Furtado je otvoreno govorila o kritikama koje je dobivala zbog izgleda.
''Ove godine sam na potpuno nov način postala svjesna koliko se u mom poslu pažnja stavlja na izgled. Budite svoji, cijenite ono što jeste i znajte da je u redu biti zadovoljan onim što vidite u ogledalu, ali i poželjeti promjenu'', izjavila je tada.
Zatim je listopadu najavila da se na neko vrijeme povlači s nastupa kako bi se posvetila drugim stvarima u životu. Ipak, sada se vraća novom pjesmom ''Electric Circus'', koja izlazi 10. travnja, a snimljena je u suradnji s poznatim kanadskim producentom uoči Svjetskog nogometnog prvenstva.
Ova glazbenica, koja je svjetsku slavu stekla krajem 90-ih i početkom 2000-ih hitovima poput ''Maneater'' i ''Promiscuous'', tijekom karijere prodala je više od 45 milijuna albuma i ostvarila više od 20 milijardi slušanja diljem svijeta.
U privatnom životu majka je troje djece, a i dalje uspješno usklađuje obitelj i posao. Njezin nedavni izlazak mnogi vide kao važan trenutak i mogući početak novog poglavlja u njezinu životu i karijeri.
