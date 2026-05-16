Napetost pred finale Eurosonga: Švedskoj predstavnici pozlilo nakon ključne probe

Švedska eurovizijska predstavnica Felicia onesvijestila se nakon generalne probe uoči finala, no njezin tim tvrdi da će unatoč dehidraciji i iscrpljenosti biti spremna za subotnji nastup.

Napetost pred veliko finale Eurosonga 2026. dodatno je porasla nakon što se švedska predstavnica Felicia onesvijestila neposredno nakon završetka generalne probe u petak navečer.

Kako piše švedski Aftonbladet, mlada pjevačica trebala je nakon nastupa stati pred medije, no umjesto nje pojavio se njezin tim koji je otkrio što se dogodilo iza pozornice.

"Feliciji je već u greenroomu pozlilo i osjećala je vrtoglavicu. Kad smo sišli u garderobu, onesvijestila se. Pozvali smo liječnike, ali sada je sve u redu", rekla je šefica švedske delegacije Lotta Furebäck.

Prema riječima njezina tima, razlog kolapsa bili su dehidracija, velika vrućina i uska odjeća tijekom višesatnih proba i nastupa. Iako je situacija od prvi trenutak izazvala zabrinutost među članovima delegacije, liječnici tvrde da nema ozbiljnijih posljedica te da bi Felicia trebala biti spremna za subotnje finale.

"Ako sada dobije dovoljno tekućine, hrane i odmora, vjerujem da će sutra ponovno biti na nogama", poručila je Furebäck.

Tim je također naglasio kako nova situacija nije povezana s problemima s glasom koje je pjevačica imala ranije tijekom tjedna.

"Danas se osjećala odlično i bila je jako uzbuđena prije izlaska na pozornicu. Nakon nastupa bila je sretna, a vrtoglavica se pojavila tek kasnije", dodala je šefica švedskog tima.

Iz diskografske kuće Warner Music poručili su kako je cijeli tim sada uz Feliciju te da će je pratiti do hotela kako bi se potpuno oporavila prije finalne večeri. Dodatno su naglasili da se pjevačica nije ozlijedila prilikom pada.

"Bila je u čučnju kad se onesvijestila, tako da nije riječ o ozbiljnom padu", objasnila je Furebäck.

Generalna proba u petak navečer jedna je od najvažnijih proba tijekom Eurosonga jer upravo tada nastupe ocjenjuju nacionalni žiriji čiji glasovi imaju velik utjecaj na konačan rezultat. Hoće li ova drama utjecati na nastup švedske predstavnice u velikom finalu, ostaje za vidjeti.

