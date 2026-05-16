Kladionice pred veliku završnicu Eurosonga: Evo kakvu sudbinu prognoziraju Hrvatskoj

Eurovizijska groznica dosegnula je vrhunac uoči velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, a fanovi diljem Europe posljednjih dana pažljivo prate svaki pomak na kladionicama.
U Beču se održava veliko finale jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, na kojem će se 25 zemalja boriti za pobjedu i priliku da iduće godine ugoste najveće europsko glazbeno natjecanje.
Uoči finalne večeri pažnja eurovizijskih fanova ponovno je usmjerena na kladionice koje posljednjih dana otkrivaju tko ima najveće šanse za pobjedu. Iako se poredak često mijenjao nakon proba i polufinalnih nastupa, nekoliko zemalja ipak se uspjelo izdvojiti kao glavni favoriti ovogodišnjeg natjecanja.
Prema aktualnim prognozama kladionica, najveće šanse za pobjedu trenutačno imaju Finska, Australija, Grčka, Izrael i Rumunjska.
Hrvatska se s grupom Lelek i pjesmom ''Andromeda'' trenutačno nalazi na 15. mjestu kladionica.
Prema aktualnim prognozama kladionica, najmanje šanse za pobjedu trenutačno imaju Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Litva, Njemačka, Belgija i domaćin Austrija.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
