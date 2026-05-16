Rodila je Edina Pršić Babić! Najljepše vijesti potvrdila je uz preslatku fotografiju prinove

Domaća voditeljica podijelila je sretne vijesti koje su razveselile njezine pratitelje, a emotivna objava brzo je prikupila brojne reakcije na Instagramu.

Voditeljica Edina Pršić Babić na društvenim mrežama podijelila je najljepše moguće vijesti – postala je majka.

Naime, na Instagramu je objavila prvu fotografiju bebe uz nekoliko emotikona srca, a poznato je da su ona i suprug dobili djevojčicu. Ime prinove zasad nisu otkrili javnosti.

Ispod emotivne objave odmah su se počele nizati brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja koji su novopečenim roditeljima poželjeli puno sreće i lijepih trenutaka s bebom.

''Čestitam od srca. Čuvajte se'', ''Naša'', ''Čestitke draga Edina'', ''Draga, čestitke od srca'', ''Čestitam draga, divna je'', ''Divna bebica, od srca ti čestitam draga Edina'', ''Najveća ljubav'', ''Uživajte'', ''Srećica malena'', dio je komentara s Instagrama, a preslatki prizor možete pogledati OVDJE.

Edina Pršić Babić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Inače, lijepa voditeljica je u braku sa Stjepanom Babićem, nogometnim trenerom.

