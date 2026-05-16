Večer molitve i pjesme u Zagrebu! Jedan trenutak na ''Progledaj srcem'' posebno je ganuo okupljene

Trosatni program ispunjen molitvom, pjesmom, slavljenjem i emotivnim svjedočanstvima okupio je neka od najpoznatijih imena domaće kršćanske glazbene scene koja su zajedno s publikom stvorila posebnu atmosferu u Areni Zagreb.

Arena Zagreb u petak je otvorila vrata ovogodišnjeg izdanja najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe, ''Progledaj srcem'', koji je okupio tisuće ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu koje je ispunilo dvoranu. Večer molitve, slavljenja i zajedništva obilježili su nastupi poznatih imena kršćanske glazbe. Arenu Zagreb razgalila je posebno emotivna izvedba najmlađih izvođača.

Molitva, pjesma, slavljenje i svjedočanstva isprepleli su se u trosatnom duhovno-glazbenom programu na kojem su nastupila neka od najpoznatijih imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, koji su zapjevali poznate pjesme: ''Srce predajem Ti'', ''Kao ruža'', ''Nikad neću biti ostavljen'', ''Samo želim reći ime Isus'', ''Naš Bog je velik'' i druge. Mlade je posebno oduševio pop-trap duo ZANAS, koji su na maloj pozornici izveli acoustic verziju svog popularnog hita ''I ja sam izabran''.

Prepoznatljiv glas Stijepe Gleđa Markosa prolomio se dvoranom u suvremenoj izvedbi tradicionalne marijanske pjesme Marijo, o, Marijo, pretvarajući trenutak na ''Progledaj srcem'' u snažnu posvetu nebeskoj Majci.

Uz slavljenje koje su predvodili Amorose i Alan Hržica, svojim svjedočanstvima i nagovorima okupljene su posebno dotaknuli fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan. Mnoga srca tako su se večeras otvorila, progledala te se ispunjena Njegovom ljubavlju, vraćaju svojim domovima s mirom i radošću.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, koji je vidno dirnuo okupljene, bila je izvedba pjesme ''Mesija (On dolazi)''. S posebnom dječjom vjerom, snagom i iskrenošću otpjevali su ju mladi glasovi Hrvatske budućnosti – Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados.

Završna pjesma ''Jerihonske zidine'' podigla je cijelu Arenu na noge. Posjetitelji svih generacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva, podignutih ruku prema nebu, zajedno su pjevali, slavili i zahvalili Onome koji ih je okupio, glavnoj Zvijezdi večeri – Isusu Kristu.

Na kraju programa voditelj Marin Periš najavio je i novi datum održavanja ''Progledaj srcem'' za iduću godinu – 22. svibnja 2027., za koji su ulaznice preko Entrio.hr već u prodaji.

''Posebna vrijednost ‘Progledaj srcem’ nisu samo milosni trenutci zajedništva, radosti i slavljenja u molitvi i glazbi, u kojima smo danas nahranili svoju dušu i otvorili srce za pogled prema Njemu. To zajedništvo, ta molitva i radost nastavljaju živjeti u srcima ljudi i dugo nakon što se ugase svjetla pozornice, dajući svima nama novu snagu, mir i nadu za život u punini. ‘Progledaj srcem’ pravo je Božje djelo kojim On kroz ova zajedništva čini čuda — ne samo u životima svih nas okupljenih nego i u cijelom društvu”, poručila je Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica ''Progledaj srcem''.

Među poznatim uzvanicima na prvoj večeri ''Progledaj srcem'' bili su ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić, Nina Badrić i Dalibor Petko.

Na duhovno-glazbenom spektaklu bila je i Ivančica Pahor. OVDJE pogledajte emotivne prizore koje je objavila iz Arene.

