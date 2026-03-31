Fatamorgana ili stvarnost? Spektakularna građevina usred pustinje postala atrakcija zbog koncerata svjetskih zvijezda

Maraya je spektakularna zrcalna koncertna dvorana u saudijskoj AlUli, otvorena 2019., koja je postala svjetska kulturna atrakcija zahvaljujući jedinstvenoj arhitekturi i nastupima najvećih glazbenih zvijezda.

Dolina Ashar u Saudijskoj Arabiji suhi je kanal – ili wadi – krajolik je pijeska i fantastičnih stijenskih tornjeva koje su elementi oblikovali tijekom mnogih tisućljeća.

No geologija doline, pa čak ni njezina lokacija u blizini AlUle i ruševina drevnog grada Hegre, nisu jedino što čini Wadi Ashar posebnim.

Koncertna dvorana Maraya jedno je od najimpresivnijih arhitektonskih čuda današnjice, a okružena dramatičnim pustinjskim krajolikom i drevnim stijenama, ova jedinstvena građevina doslovno se stapa s prirodom zahvaljujući svojoj potpuno zrcalnoj fasadi.

Nalazi se nedaleko od UNESCO-om zaštićenog arheološkog nalazišta Hegra, u srcu kulturno bogate regije AlUla. Izgrađena je 2019. godine, i to u rekordnom roku od svega nekoliko mjeseci, a službeno je otvorena tijekom zimskog festivala Tantora iste godine.

Odmah nakon otvorenja ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća zrcalna zgrada na svijetu, s čak 9.740 četvornih metara ogledala koja reflektiraju okolni krajolik.

Maraya je monumentalna kubična građevina čija vanjština u potpunosti reflektira pustinju, nebo i stijene oko nje, zbog čega često izgleda poput fatamorgane. Naziv Maraya na arapskom znači ogledala, što savršeno opisuje njezin koncept – spoj moderne arhitekture i prirodnog okruženja.

Unutrašnjost uključuje koncertnu dvoranu s oko 500 mjesta, kao i prostore za kulturne događaje, konferencije i izložbe, čime je postala važan centar umjetnosti i turizma u regiji.

Od otvorenja, Maraya je ugostila niz svjetski poznatih izvođača, čime se profilirala kao prestižna koncertna destinacija.

Na njezinoj su pozornici nastupali Alicia Keys, John Legend, Andrea Bocelli, Seal, OneRepublic i Lionel Richie, a uz njih, nastupali su i brojni regionalni glazbenici poput Omara Khairata, Kadima Al Sahira i Angham, čime Maraya povezuje globalnu i arapsku glazbenu scenu.

Maraya nije samo mjesto za koncerte – ona je simbol kulturne transformacije Saudijske Arabije i dio šire vizije razvoja turizma i umjetnosti u zemlji. Danas predstavlja spoj prošlosti i budućnosti: smještena u povijesnom području koje je nekad bilo važno trgovačko središte, a sada ponovno postaje mjesto susreta umjetnika i posjetitelja iz cijelog svijeta.

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj arhitekturi i bogatom programu, Maraya se nametnula kao jedna od najneobičnijih i najatraktivnijih koncertnih dvorana na svijetu – pravo ogledalo moderne kulture u srcu pustinje.

