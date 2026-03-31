Zahvaljujući bujnim atributima zovu ju ženom s najsavršenijim tijelom: ''Ponosna sam na obline!''

Britanska ljepotica Kelly Brook još jednom je dokazala da su samopouzdanje, zdravlje i životna ravnoteža njezin pravi recept za sreću.

Kelly Brook oduševila je pratitelje na Instagramu nizom fotografija u bikiniju, ali i iskrenim osvrtom na zdravlje, životne navike i samopouzdanje.

U objavi je otkrila i kako je nedavno obavila preventivnu magnetsku rezonancu, koju je platila 2.395 funti.

Na fotografijama Kelly izgleda odlično u dvodijelnom kupaćem kostimu dok uživa u moru, ali objava nije bila samo estetska već i motivacijska. Podijelila je i niz trenutaka iz života koji pokazuju koliko voli izazove, uključujući skok padobranom iz helikoptera tijekom sudjelovanja u showu ''I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!'' te sudjelovanje u utrci sa suprugom Jeremyjem Parisijem.

''Zdravlje je bogatstvo'', poručila je Kelly, ističući kako s godinama sve više razmišlja o dugoročnom utjecaju životnih navika. Dodala je kako se svakodnevno pita kako može unaprijediti svoje zdravlje i kvalitetu života te naglašava da je osjećaj zahvalnosti sve jači kako stari.

Iako priznaje da povremeno koristi estetske tretmane poput masaža i botoksa, jasno povlači granicu kada je riječ o tijelu i mršavljenju.

''Volim svoje tijelo. Prošlo me kroz toliko toga. Trčala sam maraton s 45 godina i ponosna sam na svoje obline – i moj suprug ih voli'', poručila je.

Upravo zbog oblina tepaju joj da je žena s najsavršenijim tijelom na svijetu. A tko je zapravo ona? Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Velikoj Britaniji.

Još kao tinejdžerica Kelly je pokazala iznimnu zainteresiranost za umjetnost – pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts, gdje je učila ples, glumu i pjevanje. Sa samo 16 godina započela je karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote. Uskoro je postala lice brojnih reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane, Walkers, Piz Buin.

Ubrzo je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Tijekom 2005. godine proglašena je ''najseksipilnijom ženom na svijetu'' po izboru časopisa FHM.

Kelly se uspješno prebacila i u glumu te se pojavila u filmovima poput ''The Italian Job'', ''Piranha 3D'', ''Survival Island'' i serijama poput ''One Big Happy''. Uz to, nastupila je i u popularnim TV emisijama, uključujući ''Strictly Come Dancing'', ''Celebrity Juice'' te vodila ''The Big Breakfast'' i ''Love Island''.

Kelly je imala nekoliko poznatih veza s osobama poput Jasona Stathama, Billyja Zanea, Dannyja Ciprianija i Toma Evansa. Od 2015. u vezi je s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem, a sudbonosno "da" izrekli su u u srpnju 2022. godine.

