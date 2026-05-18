Tko je ljepotica s kojom je Filip Zubčić uplovio u bračnu luku?

Romantični prizori s vjenčanja Filipa Zubčića i njegove dugogodišnje partnerice Ane posljednjih dana privlače veliku pažnju na društvenim mrežama. Dok mnogi komentiraju elegantne vjenčanice lijepe mladenke, mnoge zanima i tko je žena koja je osvojila srce našeg skijaša.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić i njegova dugogodišnja partnerica Ana izrekli su sudbonosno “da”, a romantične prizore s vjenčanja podijelio je na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju pratitelja privukla je mladenka koja je tijekom velikog dana zablistala u čak dvije elegantne vjenčanice. Više o tome pročitajte OVDJE.

Filip Zubčić na Instagramu Foto: Instagram

Filip Zubčić na Instagramu Foto: Instagram

Galerija 17 17 17 17 17

A tko je lijepa novopečena supruga našeg skijaša?

Filip Zubčić - 1 Foto: Instagram

Filip Zubčić - 3 Foto: Instagram

Ana, djevojačkog prezimena Vukoja, diplomirala je na Kineziološkom fakultetu. Sport je važan dio njezina života još od djetinjstva – čak 12 godina trenirala je i natjecala se u ritmičkoj gimnastici, nakon čega se posvetila radu i treninzima s mladima.

Aktivna je i na društvenim mrežama, a pratitelje na Instagramu s vremena na vrijeme raznježi prizorima sa sada već suprugom.

Filip i Ana su početkom travnja prošle godine za IN magazin progovorili o ljubavi, a otkrili su i kako je započela njihova bajkovita ljubavna priča. Tada su već u vezi bili četiri godine.

Filip Zubčić i supruga Ana Foto: Instagram

''Upoznali smo se u Istri, mislim da preko Instagrama, mislim ja sam se njoj javio i onda smo se počeli nalaziti i zaljubili smo se'', ispričao je Zubčić.

Filip Zubčić - 1 Foto: In Magazin

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Filip Zubčić i Ana Vukoja Foto: Goran Sebelic/Cropix

Još detalja o njihovoj svadbi pročitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Gotovo gola Sydney Sweeney s pitonom oko tijela izazvala buru nakon nove epizode hit-serije

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pa-pa, smeđa koso! Ronaldova Georgina iznenadila velikom promjenom imidža

Pogledaji ovo Celebrity Lelekice i srpski predstavnici poslali zajedničku poruku nakon drame s bodovima na Eurosongu