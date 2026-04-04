Prepoznajete li tko je ovo? Zbog ovog prizora mnogi su se sjetili njezine majke

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta sve ozbiljnije gradi plesnu karijeru, a pažnju je privukla ulogom u spotu za koji je odabrana potpuno anonimno.

Shiloh Jolie, kći Angeline Jolie i Brada Pitta, sve ozbiljnije gradi plesnu karijeru, a sada je napravila i veliki iskorak – dobila je ulogu u spotu za novi singl južnokorejske pjevačice Dayoung.

Devetnaestogodišnjakinja pojavila se u teaseru za pjesmu "What’s a Girl to Do", koji je odmah privukao pažnju fanova. U kratkom isječku Shiloh pokazuje svoje plesne vještine, ali i prepoznatljiv stil: sa zaglađenom kosom, čipkastim smeđim topom i velikim naušnicama, čime je mnoge podsjetila na slavnu majku s početka karijere.

Ono što je posebno zanimljivo jest činjenica da je Shiloh u projekt ušla potpuno anonimno. Kako su otkrili iz Starship Entertainmenta, produkcijske kuće koja stoji iza spota, prošla je klasičan audicijski proces.

"Održali smo otvorenu audiciju u SAD-u kako bismo odabrali izvođače za glazbeni video. Shiloh je odabrana u završnom krugu i na kraju se pridružila projektu", izjavio je predstavnik produkcije, dodajući kako uopće nisu znali tko je ona. "Čak i nakon snimanja nismo imali pojma da je dijete Angeline Jolie i Brada Pitta – to smo saznali sasvim slučajno tek nedavno."

Shiloh već neko vrijeme gradi reputaciju u plesnom svijetu, a njezini videozapisi s treninga i nastupa često dobivaju pohvale profesionalnih koreografa. Posebno se istaknula svojim radom u poznatom Millennium Dance Complexu u Los Angelesu, gdje je redovito trenirala i nastupala.

Koreografi s kojima je surađivala ističu njezinu predanost i radnu etiku, naglašavajući kako se posvetila savladavanju zahtjevnih plesnih stilova, a ova uloga u spotu Dayoung predstavlja važan korak u njezinoj karijeri, ali i jasan znak da želi uspjeti vlastitim trudom – bez oslanjanja na slavno prezime.

Iako su mnogi mislili da je bliska s ocem Bradom Pittom, prije dvije godine je iznenadila javnost kada je odlučila odreći se njegovog prezimena.

