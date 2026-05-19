Amerikanac iz Supertalenta napokon završio projekt koji je pratio cijeli internet!

Justus Reid, omiljeni Amerikanac koji je kupio kuću u Hrvatskom zagorju za 5000 eura, napokon se može pohvaliti krajem renovacije.

Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci osvojio društvene mreže renovacijom stare kuće u Hrvatskom zagorju kupljene za svega 5.000 eura, napokon je završio veliki projekt koji je pratilo na tisuće ljudi diljem svijeta.

Nakon čak 11 mjeseci rada i 104 objavljena nastavka, influencer, nekadašnji sudionik Supertalenta i YouTuber otkrio je finalni izgled kuće, ali i veliko osobno obećanje koje je cijelo vrijeme držao.

Naime, Justus je još na početku renovacije obećao da se neće šišati niti brijati dok kuća ne bude potpuno završena. Upravo zato je posljednji video izazvao posebnu pažnju njegovih pratitelja, jer se nakon gotovo godinu dana napokon obrijao i ošišao.

"Obećao sam da se neću brijati ni šišati dok kuća ne bude gotova. Prošlo je 11 mjeseci", rekao je u videu prije nego što je pokazao potpuno novu transformaciju izgleda.

U posljednjim danima prije završetka projekta uređivao je detalje oko kuće, posebno prostor za vatru na rubu litice koji je dodatno osigurao gabionskim zidovima. U projektu su mu pomagali i lokalni susjedi, koje je više puta javno pohvalio zbog pomoći oko izgradnje pristupne ceste i uređenja okoliša.

Kuća koju je kupio za samo 5.000 eura nalazila se usred šume i bila je gotovo potpuno zaboravljena, no Justus ju je kroz mjesece rada pretvorio u moderno i rustikalno uređeno imanje koje danas izgleda poput turističke razglednice hrvatskog Zagorja.

Ipak, tu ne planira stati. U videu je otkrio kako već ima nove projekte u Hrvatskoj. Samo nekoliko stotina metara dalje kupio je još dvije kuće - jednu kuću za 3.000 eura i jednu za 5.000 eura, a nedaleko od nje i bunker za 8.000 eura.

"Tri objekta u istoj ulici. Što ću napraviti s njima?", poručio je svojim pratiteljima, pozvavši ih sve da nastave pratiti što će se dogoditi.

Osim novih renovacija, Justus je najavio i veliki YouTube dokumentarac u kojem će detaljno prikazati cijeli proces obnove kuće – od zapuštenog objekta progutanog šumom do potpuno obnovljenog doma. Također je priznao kako još uvijek planira dodatno urediti imanje, izgraditi ogradu te spojiti kuću na vodovodnu i električnu mrežu.

Njegovi videi posljednjih su mjeseci postali viralni upravo zbog spoja američkog entuzijazma i života u Hrvatskoj, a brojni pratitelji posebno su oduševljeni načinom na koji je ova renovacija postala razlog okupljanja različitih ljudi.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.