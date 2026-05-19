Burna životna priča bivšeg hrvatskog mistera koji je nakon skandala nestao iz javnosti

Nekadašnji Mister Hrvatske Antonio Šincek prije više od deset godina bio je jedno od najeksponiranijih mladih lica domaće scene, no umjesto života pod reflektorima danas spašava živote u hitnoj službi i živi daleko od očiju javnosti.

Antonio Šincek bio je jedan od onih mistera koje je hrvatska javnost teško mogla zaboraviti. Visok, karizmatičan i upečatljivog izgleda, 2012. godine osvojio je titulu Mistera Hrvatske i u samo nekoliko dana postao jedno od najzvučnijih novih imena domaće scene. Imao je tek 19 godina i činilo se da je pred njim velika manekenska karijera.

Njegov izgled odmah je privukao pažnju javnosti, ali i medija, ponajviše zbog egzotičnih crta lica. Antonio nikada nije skrivao svoje podrijetlo – otac mu je Nigerijac, a majka Hrvatica – zbog čega je tada bio jedan od najprepoznatljivijih mistera u regiji.

Titulu je osvojio zajedno s Majom Nikolić, a proglašeni su najljepšim Hrvatom i Hrvaticom godine. U žiriju su tada sjedile bivše misice poput Anice Kovač i Aleksandre Grdić, a večer su dodatno obilježili nastupi Maje Šuput, Jacquesa Houdeka te Ane i Marija Rucnera.

Iako je tada djelovalo da će mu se otvoriti sva vrata modne industrije, Antonio je vrlo brzo krenuo potpuno neočekivanim putem. Nakon pobjede okušao se i u politici te je postao predsjednik mladeži HSP-a dr. Ante Starčević u Samoboru. Tada je tvrdio kako se nije učlanio zbog interesa ili posla, nego iz osobnih uvjerenja.

Već 2013. godine našao se usred velikog skandala nakon što se pojavio u spotu Sandija Cenova za pjesmu ''Tvoj prijatelj''. U spotu je nosio žensku odjeću, što je izazvalo burne reakcije u stranci, nakon čega je iz nje izbačen – i to, kako su tada pisali mediji, telefonskim pozivom.

Priča je tada danima punila naslovnice, a Antonio je kasnije priznao kako mu svijet politike nikada nije odgovarao. Govorio je da se namjerno povukao iz javnosti kako bi zaštitio obitelj i pronašao mir daleko od reflektora.

U isto vrijeme prolazio je i kroz velike privatne promjene. Postao je otac vrlo mlad, a upravo je obitelj, kako je kasnije isticao, potpuno promijenila njegove prioritete. Sa suprugom je dobio sina Nou, a kasnije i drugo dijete.

Dok su mnogi očekivali da će nastaviti graditi karijeru u modelingu ili showbizu, Antonio je izabrao sasvim drugačiji životni poziv. Povukao se iz javnosti i zaposlio u hitnoj službi kao medicinski tehničar – što je zanimanje koje je, zanimljivo, imao i prije nego što je postao mister.

Danas živi puno mirnijim životom nego u vrijeme najveće popularnosti. I dalje vodi računa o fizičkom izgledu, aktivan je u fitnesu i često vrijeme provodi u teretani, a povremeno se pojavi i u pokojem modnom angažmanu ili na društvenim mrežama.

