Sjećate se ovog velikog ljetnog hita? Evo što se dogodilo s autorom ovog globalnog fenomena!

Pjesma ''Stereo Love'' bila je neizbježna na svakom radiju i u svakom klubu, a mi smo istražili gdje je danas njen autor Edward Maya.

Ako ste početkom 2010-ih izlazili ili barem slušali radio, gotovo je nemoguće da niste čuli zarazni refren i prepoznatljivu harmoniku u megahitu ''Stereo Love''. Pjesma rumunjskog DJ-a i producenta Edwarda Maye bila je apsolutni globalni fenomen vrtjela se u klubovima diljem svijeta i osvajala top-liste od Europe do SAD-a.

Pravim imenom Eduard Marian Ilie, Edward Maya rođen je 1986. u Bukureštu, a glazbom se bavi od malih nogu, zahvaljujući obitelji koja je bila povezana s umjetnošću.

Njegov proboj dogodio se 2009. upravo sa ''Stereo Love'', pjesmom koja je kombinacijom elektronike i tradicionalnih zvukova postala jedan od najvećih dance hitova tog desetljeća.

Iako mnogi misle da je nestao, Edward Maya nikada zapravo nije prestao raditi. Nakon ''Stereo Love'' izbacio je niz pjesama poput ''This Is My Life'' i ''Desert Rain'', a paralelno je pokrenuo i vlastitu diskografsku kuću.

I dalje aktivno nastupa i producira glazbu, surađuje s drugim izvođačima i objavljuje nove singlove, posljednjih godina i u modernijem EDM zvuku.

Zanimljivo, 2026. godine pojavio se i na nacionalnom izboru za Eurosong u San Marinu, čime je ponovno dospio u fokus europske publike.

Za razliku od karijere, privatni život drži prilično daleko od očiju javnosti. Nema puno potvrđenih informacija o vezama ili braku, a prema dostupnim podacima, često se navodi da svoj ljubavni život ne eksponira i da je fokusiran na glazbu i projekte.

Osim glazbe, pokrenuo je i vlastite kreativne projekte i umjetničke inicijative, uključujući studio i edukacijski centar vezan uz glazbu i umjetnost.

