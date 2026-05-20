Prije Eurosonga borila se za život: Lelekica Lara progovorila o tragediji koja joj je promijenila život

Nakon što je s grupom Lelek predstavljala Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, Lara Brtan na Instagramu je podijelila emotivnu ispovijest o teškoj prometnoj nesreći koju je jedva preživjela te životnom putu koji ju je doveo do eurovizijske pozornice.

Lara je otkrila kako joj se život potpuno promijenio prije dvije godine nakon teške prometne nesreće koju je jedva preživjela.

''Prije dvije godine moj se život potpuno promijenio u samo jednoj noći. Tek sam navršila 18 godina i umjesto da uživam u posljednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, našla sam se u bolnici nakon strašne prometne nesreće koju sam jedva preživjela. Sve što sam dotad poznavala odjednom je stalo. Moj cijeli svijet okrenuo se naglavačke i dugo vremena više nisam znala kako će moja budućnost uopće izgledati.''

Priznala je kako dugo vremena nije znala što je čeka u budućnosti te da joj se tada cijeli svijet okrenuo naglavačke. Ipak, upravo joj je 2024. godina, koju opisuje kao jednu od najtežih i najvažnijih u životu, donijela novu priliku.

''2024. godina bila je jedna od najtežih, najčudnijih i najvažnijih godina mog života. Ali nekako, usred sve boli i neizvjesnosti, život mi je dao još jednu priliku. Te iste godine dobila sam priliku postati dio jednog girl-benda i, iako nisam imala pojma kamo će me to odvesti, odlučila sam riskirati i vjerovati procesu.''

''Sada, dvije godine kasnije, stojim ovdje kao dio te iste grupe, a dobile smo čast predstavljati Hrvatsku na Eurosongu'', poručila je Lara.

Dodala je kako nikada ne bi vjerovala da će joj se takvo nešto dogoditi dok je ležala u bolničkom krevetu te je istaknula koliko život može biti nepredvidiv.

U emotivnoj objavi zahvalila je svojim kolegicama iz grupe, svim ljudima koje je upoznala tijekom ovog putovanja te poručila kako će uspomene s Eurosonga zauvijek nositi sa sobom.

''Ponekad ne razumijemo zašto nam se neke stvari događaju, ali s vremenom sve počne imati smisla'', zaključila je Lara.

Podsjetimo, posljednjih dana piše se o Lelek i skandalu s bodovima srpskog žirija. Više čitajte OVDJE.

