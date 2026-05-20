Nagrađivana glumica umrla u 26. godini, samo nekoliko tjedana ranije dobila je ulogu života

Njemačka glumica Luna Jordan preminula je u 26. godini života, a vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potresla je filmsku i televizijsku scenu.

Nagrađivana glumica, najpoznatija po ulogama u serijama "Polizeiruf 110", "Jenseits der Spree" i Netflixovu trileru "Sleeping Dog", preminula je 13. svibnja, potvrdili su njezini agenti. Prema pisanju stranih medija, uzrok smrti zasad nije javno objavljen.

Jordan je samo nekoliko tjedana prije smrti dobila jednu od najvećih uloga u karijeri – trebala je utjeloviti legendarnu fotografkinju Astrid Kirchherr u nadolazećoj biografskoj seriji o Beatlesima "Hamburg Days". Vijest o njezinoj smrti zato je dodatno šokirala obožavatelje i kolege, koji su vjerovali da je pred njom velika međunarodna karijera.

Rođena u Berlinu u obitelji austrijske glumice Bettine Ratschew i njemačkog glazbenika Franka Jordana, Jordan je počela glumiti još kao dijete, a tijekom godina profilirala se kao jedno od najperspektivnijih mladih imena njemačke scene. Nastupala je u brojnim televizijskim serijama i filmovima, među kojima su "Der Bergdoktor", "Wild Republic" i "Euphorie", njemačka verzija popularne HBO-ove serije "Euforija".

Veliki proboj ostvarila je 2022. godine u filmu "Fuchs im Bau", za koji je osvojila Austrijsku filmsku nagradu za najbolju sporednu glumicu. Upravo je tijekom govora zahvale tada otvoreno progovorila o seksualnom zlostavljanju u filmskoj i kazališnoj industriji.

"Imam samo 20 godina i već sam četiri puta bila žrtva seksualnog zlostavljanja na filmskim setovima i u kazalištima. To ne bi trebalo biti normalno, ali jest", rekla je tada u govoru koji je snažno odjeknuo javnošću.

Početkom ove godine pojavila se i u dokumentarcu "Child Actors – The Price of Success", u kojem je iskreno govorila o psihološkom pritisku glumačke industrije i vlastitim emocionalnim borbama.

"Ponekad bih pola sata ležala na podu i plakala, a nisam znala što nije u redu sa mnom. Više se ne mogu uništavati zbog takvih projekata", priznala je.

Televizijska kuća NDR opisala ju je kao izvanredan talent s jedinstvenim dramatičnim intenzitetom, dok su društvene mreže nakon vijesti o smrti preplavile oproštajne poruke kolega i obožavatelja.

"Puno ljubavi za Lunu Jordan. Njezin govor na Austrijskim filmskim nagradama ostat će nezaboravan", napisao je jedan korisnik društvene mreže X.

Mnogi danas ističu kako Luna Jordan nije bila samo talentirana glumica već i jedna od rijetkih mladih umjetnica koja je javno govorila o tamnoj strani filmske industrije i pritiscima s kojima se mladi glumci suočavaju iza kamera.

