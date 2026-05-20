Marijana Mikulić ekskluzivno o trenutku obraćenja i vjeri: ''U najvećem kaosu odem na klanjanje''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić otvoreno je progovorila o razdoblju potpunog burnouta, teškoj borbi sa sinovim dijagnozama i trenutku kada je, kako kaže, u vjeri pronašla mir, snagu i novi pogled na život.

Nova gošća podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' je Marijana Mikulić, koja je u iskrenom i emotivnom razgovoru otvorila dušu o jednom od najtežih razdoblja svog života.

Progovorila je o burnoutu, izazovima majčinstva, odgoju djece, ali i trenutku kada je, kako sama kaže, doživjela svojevrsno obraćenje.

Marijana je priznala kako joj je posebno teško bilo razdoblje kada je suprug godinu dana radio u Njemačkoj, dok je ona sama ostala kod kuće s troje djece, među kojima je i sin s posebnim potrebama.

''Tada sam stvarno doživjela potpuni burnout, baš mi je bilo koma. Tad je najstariji upisao i srednju školu i nije se nikako snašao. Ima ADHD, dosta izražen, i u osnovnoj je školi doslovno lovio. Iznimno je inteligentan, pa je većinom lovio na nastavi, ali kad je upisao srednju, ta preplavljenost količinama gradiva, novo okruženje, nema društvo, nije se snašao.''

Priznala je kako ju je posebno boljelo nerazumijevanje okoline i sustava.

''Podrška sustava – on je lijen, njemu se ne da. A ima ADHD koji mu ne dopušta da koristi tu inteligenciju na način na koji bi trebalo i baš je bio potpuno potonuo.''

U tim trenucima, kaže, morala je donositi teške odluke kao majka.

''I onda ti trenuci kad trebaš donijeti te grozne odluke - da, okej, moje je dijete u spektru autizma, ali se ja moram sad ovome posvetiti jer je on potonuo… I ta borba, grozno", iskreno je priznala Marijana.

Upravo u tom najtežem razdoblju dogodila se i velika osobna promjena.

''Da, apsolutno to mogu tako reći jer ja jesam odrasla u vjerničkoj obitelji i odlasci nedjeljom na misu, slaviš blagdane i to, ali zapravo neki tradicionalni vjernik. Nisam previše ulazila u dubine i širine.''

Danas, kaže, svoj odnos s vjerom doživljava potpuno drugačije.

''Sad je drugačiji taj odnos s Bogom. Ti trenuci u kojima shvatim da je meni svega previše, ja jednostavno u svemu, u najvećem kaosu, odem na klanjanje. Ja ondje nađem snagu i mir da uopće nastavim dalje.''

Dodaje kako joj upravo taj mir pomaže da bude bolja i svojoj obitelji.

''I onda mogu doći u svoju obitelj jer sam ja mirnija, donijeti taj mir i dati ga drugima. Jednostavno ne možeš ako si ti preplavljen i pun svega negativnog, i lošeg, i umora i svega.''

Cijeli podcast u nastavku: Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku: ''Bila sam na rubu svega''