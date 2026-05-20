Mnogi su joj govorili da nije dovoljno lijepa, no slavni redatelj ostao je opčinjen njome

Rossy de Palma pridružila se Pedru Almodovaru na crvenom tepihu Canneskog filmskog festivala povodom promocije filma "Gorki Božić".

Pedro Almodovar na Canneskom filmskom festivalu predstavio je novi film "Gorki Božić" u kojem glavnu ulogu tumači Bárbara Lennie.

U projektu koji je dobio pohvale španjolskih filmskih kritičara, mjesto je našla i nekadašnja konobarica, majka dvoje djece i velika muza Rossy de Palma.

Iako mnogi neće znati tko je de Palma kada joj se spominje ime, ova španjolska glumica je itekako prepoznatljiva, pogotovo ukoliko je netko ljubitelj Almodovarovih filmova.

Višestruko nagrađivana 61-godišnja porijeklom s Balearskih otoka tumačila je uloge u preko 110 filmova, od čega je veliku većinu režirao kultni španjolski redatelj.

Rođena u Palma de Mallorci pod imenom Rosa Elena García Echave, kao 18-godišnjakinja se preselila u Madrid kako bi osvojila svijet glazbe s bendom Peor impossible. Dok je pjevala u jednom rockabilly baru u četvrti Malasaña, upoznala je Almodovara, koji je odmah postao opčinjen njezinim izgledom.

"Našminkajte ju, počešljajte i odjenite kako želi", poručio je Almodovar članovima producentskog tima za film "La ley del deseo". Od tog trenutka, Rossy je postala članica njegovog "girl squada", glumivši u filmovima poput "Kika", "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "La flor de mi secreto" i zadnjeg "Gorki Božić".

Međutim, De Palma, poznata po tome što prkosi standardima ljepote, nije samo Almodovarova muza. Na snimanju filma "Kika" je upoznala francuskog dizajnera Jean-Paula Gaultiera, s kojim gaji međusobno poštovanje. Rossy de Palma je često hodala na modnim pistama njegovih revija, uključujući i oproštajnu reviju u siječnju 2020. godine.

Iako je dobila priliku raditi s brojnim španjolskim i međunarodnim dizajnerima, de Palma često sama sašije svoje kreacije za crveni tepih i festivale, što je bio slučaj i za filmski festival u Cannesu, gdje je 2019. bila predsjednica žirija. Osim toga, bila je model i pomogla dizajnirati kolekciju za makeup tvrtku MAC.

Djevojčica koja je zbog svog izgleda kao da je izravno došla iz slike Pabla Picassa često doživljavala uvrede u školi, iskoristila je najbolje što joj je njezina fotogeničnost mogla ponuditi.

