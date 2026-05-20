Ma je li moguće? Zvijezda kultnog filma ima 70 godina, a izgleda isto kao na početku karijere

Geena Davis ponovno je oduševila javnost mladolikim izgledom na premijeri serije "The Boroughs", podsjetivši pritom na impresivnu hollywoodsku karijeru.

Slavna glumica zablistala je na crvenom tepihu u mini haljini ukrašenoj bijelim perlicama, a mnogi su komentirali kako izgleda nevjerojatno mladoliko i energično unatoč tome što ima 70 godina.

Zvijezda kultnog filma "Thelma & Louise" modnu kombinaciju upotpunila je crnim hulahopkama, lakiranim salonkama i upečatljivim srebrnim nakitom, dok je kosu nosila u opuštenim valovima. Fotografije s premijere brzo su preplavile društvene mreže, a obožavatelji su pisali kako Geena stari unatrag.

Premijera serije "The Boroughs" ujedno je podsjetila mnoge na impresivnu karijeru jedne od najpoznatijih holivudskih glumica osamdesetih i devedesetih.

Rođena je 21. siječnja 1956. godine u Massachusettsu, a odmalena je pokazivala interes za umjetnost, glazbu i glumu. Odrastala je u konzervativnoj obitelji, a tijekom školovanja učila je svirati orgulje i flautu te se zanimala za kazalište.

Prije glumačke karijere bavila se modelingom, a upravo ju je rad u modnoj industriji doveo do New Yorka i prvih kontakata s filmskim svijetom. Njezina visina, upečatljiv izgled i specifična pojava brzo su je izdvojili među mladim glumicama tog vremena.

Prvu zapaženu filmsku ulogu ostvarila je 1982. godine u filmu "Tootsie" uz Dustina Hoffmana. Iako je riječ bila o manjoj ulozi, Hollywood je odmah primijetio njezin talent i prirodnu karizmu.

Nakon toga uslijedile su uloge u filmovima "The Fly" s tadašnjim partnerom Jeffom Goldblumom te kultnom "Bubimiru" Tima Burtona. Veliki kritički uspjeh stigao je s filmom "The Accidental Tourist", za koji je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Ipak, uloga po kojoj će Geena Davis zauvijek ostati upamćena stigla je 1991. godine u filmu "Thelma & Louise". U tandemu sa Susan Sarandon glumila je Thelmu, domaćicu koja zajedno s prijateljicom kreće na putovanje koje se pretvara u bijeg od zakona i simbol ženske slobode.

Film Ridleyja Scotta postao je globalni fenomen i jedan od najvažnijih feminističkih filmova u povijesti Hollywooda. Geena je za ulogu dobila nominaciju za Oscara, a scene iz filma i danas se smatraju kultnima.

Mnogi kritičari upravo "Thelmu & Louise" smatraju prekretnicom koja je promijenila način na koji Hollywood prikazuje žene na filmu.

Nakon ogromnog uspjeha nastavila je nizati velike filmske projekte. Glumila je uz Toma Hanksa i Madonnu u filmu "A League of Their Own", a publika je pamti i po filmovima "Cutthroat Island" te obiteljskom hitu "Stuart Little".

Iako je tijekom 2000-ih nešto rjeđe glumila u velikim blockbusterima, ostala je vrlo prisutna na televiziji i u nezavisnim projektima.

Iza sebe ima četiri braka. Bila je udana za Richarda Emmola, slavnog glumca Jeffa Goldbluma, redatelja Rennyja Harlina te plastičnog kirurga Rezu Jarrahyja, s kojim ima troje djece – kćer Alizeh i blizance Kaiisa i Kiana.

Njezin privatni život godinama je bio tema tabloida, posebno tijekom veze s Goldblumom, no Geena je uvijek pokušavala zadržati određenu privatnost i distancu od hollywoodskog glamura. Ipak, nedavno je pokleknula i otvorila profil na Instagramu, nakon što je rekreirala slavnu scenu iz filma "Thelma & Louise" za nastup Sabrine Carpenter na festivalu Coachella.

Posljednjih godina Davis manje glumi, ali je vrlo aktivna kao aktivistica i zagovornica ravnopravnosti žena u filmskoj industriji. Osnovala je Geena Davis Institute on Gender in Media, organizaciju koja se bavi prikazom žena i djevojaka u medijima.

Često govori o diskriminaciji žena i ageizmu u Hollywoodu, a prije dvije godine priznala je kako razumije zašto filmska industrija favorizira mlađe glumce i glumice.

Ipak, njezin najnoviji izlazak na premijeri serije "The Boroughs" još je jednom pokazao zašto Geena Davis i dalje slovi za jednu od najkarizmatičnijih i najposebnijih holivudskih zvijezda svoje generacije.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.