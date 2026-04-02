Sjećate li se zavodnika iz Marisol? Iza kulisa prošao je kroz teško razdoblje

Eduardo Santamarina je jedan od najpoznatijih latino glumaca koji je kroz hit telenovele poput Marisol i Rubí izgradio dugogodišnju i uspješnu karijeru te ostao miljenik publike.
Telenovela Marisol ostavila je snažan trag među gledateljima u Hrvatskoj krajem 90-ih, kada su latinoameričke sapunice bile na vrhuncu popularnosti. Emotivna priča, dramatični zapleti i karizmatični likovi, među kojima se posebno istaknuo Eduardo Santamarina, osvojili su publiku i pretvorili seriju u pravi televizijski fenomen koji se i danas pamti.
Desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih sapunica, Santamarina je glumac čiji su šarm, karizma i upečatljive uloge obilježile generacije gledatelja, od kultne Marisol do nezaboravne Rubí.
Galerija 7 7 7 7 7
Eduardo Santamarina - 7 Foto: YouTube Screenshot
Eduardo Santamarina - 1 Foto: Profimedia
Rođen je 9. srpnja 1969. u Veracruzu u Meksiku, a odrastao u relativno skromnoj obitelji. Prije nego što se odlučio za glumu, razmišljao je o sasvim drugačijem životnom putu, no strast prema umjetnosti je prevagnula pa je upisao prestižni Centro de Educación Artística (CEA) u Mexico Cityju, gdje se školovao krajem 80-ih.
Nakon školovanja, prve prilike dobiva početkom 90-ih, a debitira 1992. u telenoveli "De frente al sol". Ubrzo se pojavljuje u nekoliko projekata, no pravi zamah karijere dolazi sredinom 90-ih kada počinje dobivati sve značajnije uloge – uključujući i negativca u seriji "La dueña".
Eduardo Santamarina - 1 Foto: YouTube Screenshot
Eduardo Santamarina - 6 Foto: YouTube Screenshot
Veliki proboj ostvaruje 1996. godine kada dobiva svoju prvu glavnu ulogu u telenoveli "Marisol". Uloga Joséa Andrésa, romantičnog umjetnika, pretvorila ga je u jednog od najpoželjnijih televizijskih glumaca tog vremena. Serija je postala veliki hit diljem Latinske Amerike i otvorila mu vrata vodećih uloga u brojnim projektima.
Jedna od najpoznatijih uloga u njegovoj karijeri dolazi 2004. u kultnoj telenoveli "Rubí", gdje glumi Alejandra, jednog od ključnih likova u ljubavnom trokutu. Njegova interpretacija kompleksnog i emotivnog lika dodatno je učvrstila njegov status jednog od najvećih galana telenovela, a za ovu ulogu osvojio je i nagradu za najboljeg glumca.
Eduardo Santamarina - 7 Foto: YouTube Screenshot
Eduardo Santamarina - 3 Foto: Profimedia
Tijekom karijere Santamarina je izgradio impresivan niz glavnih uloga, među kojima se posebno ističu: "Salud, dinero y amor", "Rencor apasionado", "Serafín", "El precio de tu amor", "Velo de novia", "Yo amo a Juan Querendón", "Ni contigo ni sin ti", "Libre para amarte", "La desalmada" i "Vencer el desamor".
Osim telenovela, pojavljivao se i u filmovima i serijama, uključujući projekte poput "El secreto de Selena", čime je dodatno proširio svoj glumački opus.
Eduardo Santamarina - 4 Foto: Profimedia
Eduardo Santamarina - 2 Foto: Profimedia
Njegov privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Bio je u braku s poznatom glumicom Itatí Cantoral, s kojom ima blizance, no brak je završio razvodom 2004. godine. Kasnije se zaljubio u glumicu Mayrín Villanueva, s kojom je u braku od 2009. i s kojom ima kćer. Unatoč medijskoj pažnji, poznat je po tome što privatni život nastoji držati relativno diskretnim.
Iako je ostvario veliki uspjeh, Santamarina je u jednom periodu života vodio osobne bitke, uključujući probleme s ovisnostima, o čemu je kasnije otvoreno govorio. Uspio je prebroditi te izazove i nastaviti graditi stabilnu karijeru, što dodatno govori o njegovoj upornosti.
Eduardo Santamarina - 5 Foto: Profimedia
Eduardo Santamarina i danas je aktivan u svijetu telenovela i televizije.
Posljednjih godina pojavio se u popularnim projektima poput "La desalmada" i "Nadie como tú", a sudjeluje i u novim produkcijama koje se emitiraju na latinoameričkom tržištu. Njegova dugovječnost u industriji potvrđuje da je i dalje jedno od najtraženijih imena u svijetu sapunica.
