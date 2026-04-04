Sjećate se Bobe iz hrvatskih "Bračnih voda"? Nakon serije potpuno se povukao

Hrvatska je kratko vrijeme imala svoju verziju hit-serije "Bračne vode", u kojoj je ulogu sina obitelji Bandić imao Vid Mekitić.
Iako mnogi pamte kultnu američku seriju "Bračne vode" (Married… with Children), manje je poznato da je tijekom 2000-ih dobila i svoju kratkotrajnu hrvatsku verziju. Iako nije doživjela dug vijek, ostala je zapamćena po zanimljivoj postavi i mladim glumačkim licima koja su tada tek kretala u svijet televizije.
Jedno od njih bio je i Vid Mekinić, dječak kojeg su gledatelji brzo zavoljeli. U hrvatskoj verziji serije dobio je ulogu Borisa Boboa Bandića, koji je bio pandan Budu Bundyju iz originala.
Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Tada 14-godišnji Vid je u to vrijeme bio prepoznatljivo lice domaćih reklama i televizije, a upravo mu je uloga u hrvatskoj verziji "Bračnih voda" donijela dodatnu vidljivost. Njegov prirodan nastup i simpatična pojava učinili su ga jednim od onih mladih talenata za koje se činilo da imaju sigurnu budućnost pred kamerama.
"Bobo me oduševio zbog svoje posebnosti. On je otkačen, zabavan i veseo lik, uvijek spreman na nestašluk. Ipak, on je štreber, a ja nisam i definitivno se bolje slažem sa sestrom nego on", izjavio je jednom prilikom za Story.
Foto: Sanjin Strukic/24sata/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/24sata/PIXSELL
Ipak, za razliku od mnogih koji su nastavili graditi karijeru u showbusinessu, Vid je odabrao drugačiji put.
Nakon ranih glumačkih angažmana povukao se iz javnog života i prestao pojavljivati u medijima. Danas više nije aktivan u glumi, a informacije o njegovom privatnom i profesionalnom životu rijetke su, što sugerira da je odlučio živjeti daleko od reflektora. Glumi se odlučio vratiti samo nakratko 2016. u seriji "Crno-bijeli svijet", gdje je glumio ružnog hašmana, ali to je bilo sve od njegove glumačke karijere.
Ima i zatvoren profil na Instagramu, dok zadnja (javna) objava na Facebooku datira iz 2020. godine.
Foto: Sanjin Strukic/24sata/PIXSELL
Upravo zbog toga, Vid Mekinić ostao je jedno od onih lica koje publika pamti iz djetinjstva – kao dio jednog kratkog, ali zanimljivog razdoblja domaće televizije.
Njegova priča još je jedan podsjetnik kako dječja slava ne mora nužno značiti i dugoročnu karijeru u javnosti – ponekad je najveći uspjeh upravo pronaći svoj put izvan nje.
