Nevjerojatno! Jakov Jozinović rasprodao deseti koncert u Beogradu za samo 10 minuta

Jakov Jozinović u samo 10 minuta rasprodao je i deseti koncert u beogradskom Sava Centru, zakazan za 14. svibnja.
Mladi Vinkovčanih Jakov Jozinović nastavlja nizati nevjerojatne uspjehe. Kako je objavio putem kratkotrajnog posta na Instagramu, njegov deseti koncert u beogradskom Sava Centru, zakazan za 14. svibnja, rasprodan je u rekordnom roku od samo deset minuta.
Ovaj impresivan rezultat još jednom potvrđuje koliko je interes publike za ovog regionalnog fenomena ogroman. Jozinović je već ranije punio dvorane nevjerojatnom brzinom, a pojedine koncerte u Beogradu rasprodavao je i za manje od pola sata.
Deseti koncert u Sava Centru nije samo brojka – riječ je o rijetkom postignuću koje potvrđuje snažnu povezanost između izvođača i njegove publike. Naime, ovim koncertom Jakov je oborio rekord nekih od najvećih imena regionalne scene.
U istoj dvorani Jelena Rozga održala je sedam koncerata, Marija Šerifović osam, a Zdravko Čolić devet. Rekord zasad drži Lepa Brena koja je još osamdesetih sa Slatkim Grehom održala čak 17 uzastopnih rasprodanih koncerata.
Zbog ogromne potražnje, broj njegovih nastupa u Sava Centru konstantno se povećavao – od prvog koncerta pa sve do niza dodatnih termina, koji su redom bili rasprodani.
Koncert zakazan za 14. svibnja tako će biti jubilarni, deseti po redu u ovoj prestižnoj dvorani, a interes publike ne pokazuje znakove usporavanja. Naprotiv, Jozinović iz dana u dan potvrđuje status jedne od najvećih mladih glazbenih senzacija u regiji, a kolika euforija vlada, pokazujei to da ga pratitelji mole da organizira koncert na stadionu ili u beogradskoj Areni.
Njegovu pjesmu "Ja volim" obradio je i Bloom, a kako to zvuči, pogledajte OVDJE.
Intervju s Jakovom za IN magazin pogledajte OVDJE.
