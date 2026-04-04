Bila je lice glamura i zabava na Dedinju, no ovisnost ju je odvela u tragičnom smjeru

Mira Mijatović, pjevačica grupe VIA Talas i kći političke elite, ostala je upamćena kao talentirana, ali tragična figura novog vala čiji je život obilježila borba s ovisnošću i prerana smrt.

Jugoslavenska glazbena scena 80-ih i 90-ih iznjedrila je brojne talente koji su obilježili jednu generaciju, ali iza mnogih od tih velikih imena krile su se i teške, često tragične životne priče. U vremenu kreativne eksplozije, noćnog života i društvenih promjena, neki su umjetnici izgorjeli prerano – ostavljajući iza sebe glazbu koja i danas živi, ali i sudbine koje podsjećaju koliko je slava često dolazila s visokom cijenom.

U svijetu jugoslavenske glazbe 80-ih, Mira Mijatović bila je simbol jedne posebne generacije – talentirana, buntovna i okružena slavom od samog rođenja. No iza glamura i nadimka princeza s Dedinja krila se životna priča obilježena gubicima, ovisnošću i preranim krajem.

Mirjana Mira Mijatović rođena je 1961. godine u Ljubljani kao kći Cvijetina Mijatovića, jednog od najmoćnijih političara tadašnje Jugoslavije i predsjednika Predsjedništva SFRJ, te glumice Sibine Mijatović.

Već od najranije dobi živjela je privilegiranim životom, okružena elitom i pažnjom javnosti. No, djetinjstvo joj je obilježila velika tragedija – majka joj je poginula u prometnoj nesreći kada je Mira bila još djevojčica. Taj gubitak ostavio je dubok trag, a mnogi kasnije upravo u tom trenutku vide početak njezinih unutarnjih borbi.

Odrastajući u beogradskom elitnom kvartu Dedinje, Mira je bila dio urbane scene osamdesetih. Njezin dom postao je okupljalište umjetnika, glazbenika i intelektualaca, a zabave koje je organizirala bile su legendarne i često pod policijskim nadzorom zbog njezina prezimena.

U tom razdoblju dobiva nadimak princeza s Dedinja, no iza tog imidža krio se bunt protiv sustava i očekivanja koja su dolazila s njezinim obiteljskim imenom.

Godine 1981. zajedno s Bojanom Pečarom osniva novovalni bend VIA Talas, koji ubrzo postaje dio beogradske alternativne scene. Njihov jedini album "Perfektan dan za banana ribe" iz 1983. godine donio im je prepoznatljivost, a pjesma "Sama" postala je veliki hit i simbol tog razdoblja. Iako je bend imao potencijal za veliku karijeru te je čak nastupao kao predizvođač Idolima, raspao se već sredinom desetljeća, a Mira se postupno udaljava od glazbene scene.

Poput mnogih pripadnika generacije novog vala, Mira se suočila s problemima ovisnosti. U krugu umjetnika i noćnog života droga je bila prisutna, a ona je, kako će se kasnije pokazati, izgubila bitku s heroinom. S drogom se borila i njezina sestra Maja, a kako je ispričao novinar Peca Popović za portal "Presstiz", zbog sramežljivosti su uspjele to skrivati od obitelji i prijatelja.

Njezin život sve više je tonuo u kaos, a nekadašnja zvijezda i simbol urbane scene polako je nestajala iz javnosti.

Mira Mijatović preminula je 1991. godine u Beogradu, u dobi od svega 29 godina, a zbog zbivanja u zemlji, njezina smrt je prošla nezapaženo u medijima te je isprva držana u tajnosti. Samo nekoliko mjeseci poslije, bitku protiv ovisnosti je izgubila i njezina sestra Maja, što je slomilo Cvijetina Mijatovića, koji je preminuo samo dvije godine kasnije.

Njezina smrt ostala je obavijena velom tuge i simbolike jedne izgubljene generacije – generacije koja je sanjala slobodu, ali se često izgubila u vlastitim demonima. Danas se njezino ime i dalje spominje kada se govori o jugoslavenskom novom valu, a pjesma "Sama" ostaje podsjetnik na talent i život koji je mogao imati potpuno drugačiji ishod.

