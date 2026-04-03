Sjećate se Maggie iz ''Dadilje''? Pogledajte kako izgleda 27 godina nakon hit-serije

Nicholle Tom jedno je od onih lica koje su obilježile djetinjstvo mnogih gledatelja, a na početku karijere brzo se istaknula među mladim glumačkim nadama.

Već u ranoj dobi pokazala je talent pred kamerama, a njezina prirodnost i šarm ubrzo su je doveli do zapaženih uloga koje su je vinule u središte pozornosti.

Galerija 4 4 4 4 4

Mnogi je pamte iz obiteljskog filma ''Beethoven'', gdje je utjelovila Ryce Newton. Iako je tada već bila vrlo prepoznatljiva, proslavila se jednom drugom, svima dobro poznatom, ulogom. Naime, ona je seriji ''Dadilja'', u kojoj je glumila od 1993. do 1999. godine, utjelovila Maggie Sheffield, najstariju kćer gospodina Sheffielda.

Prije nekoliko godina gostovala je u emisiji ''Seven’s The Morning Show'', gdje je s voditeljima Larryjem Emdurom i Kylie Gillies razgovarala o ulozi u nezaboravnoj seriji. Nicholle je tada otkrila da je bila tek tinejdžerica kada je dobila ulogu te priznala kako je i ona sama odrasla uz taj lik.

"Imala sam 15 godina u to vrijeme i bilo je to veliko iskustvo prilikom odrastanja, bila sam jako mlada. Počela sam raditi na filmu 'Beethoven' kad sam imala 13 godina i nakon toga sam dobila ulogu u 'Dadilji'. Bilo je to zanimljivo djetinjstvo", prisjetila se.

Osim spomenutog filma i serije, glumila je i u nekoliko visokoprofilnih produkcija, uključujući "Princezine dnevnike", "Gotham" i "Beverly Hills, 90210". I danas se aktivno bavi glumom, ali uspjeh svog lika Maggie nije uspjela nadmašiti.

Prošle godine pojavila se i na svečanoj ceremoniji otkrivanja zvijezde Fran Drescher na hollywoodskoj Stazi slavnih.

Madeline Zima, Nicholle Tom Foto: Profimedia

Nicholle Tom, Fran Drescher, Madeline Zima Foto: Profimedia

Tijekom pandemije, pokrenula je YouTube seriju "Corona Construction with Nicholle Tom", u kojoj je prikazivala kako izrađuje projekte u dvorištu.

Na Instagramu je također aktivna, a tamo je prati više od 50 tisuća ljudi.

